Le festival Vibiscum à Vevey (VD), annulé mi-mai, ne remboursera pas les billets vendus. Les personnes lésées peuvent toutefois échanger gratuitement leur billet contre une entrée au festival Stars of Sounds de Morat ou à l'Openair Fluo de Neuchâtel.

Le festival Vibiscum, ici lors de sa 2e édition, ne remboursera pas les billets vendus cette année (archives). sda

ATS

Pour les 8605 détenteurs de billets, «aucune autre compensation ne pourra malheureusement être envisagée», annonce mercredi le festival veveysan. Les billets peuvent être échangés jusqu'au 20 juin auprès des deux autres festivals à la programmation «similaire à celle du Vibiscum», poursuit le communiqué.

Agendé du 4 au 7 juillet, le festival Stars of Sounds de Morat propose une programmation pop-rock et électro avec plusieurs têtes d'affiche comme Scorpions, Take That, Gotthard ou Paul Kalkbrenner. Quant à l'Openair Fluo de Neuchâtel, il organise une soirée rap le 31 août avec des artistes comme Franglish, Gambi et Niro.

Situation financière «compliquée»

Ce sont deux festivals «qui ressemblent au nôtre» et qui «nous ont tendu la main», relève William Von Stockalper, directeur et fondateur du Vibiscum. «Il était important de trouver une alternative qui soit similaire en terme d'esprit, qui offre une programmation de qualité et qui puisse logistiquement accueillir des milliers de personnes», explique-t-il, interrogé mercredi par 24 heures et dans la Matinale de la RTS.

Questionné sur l'état financier de son festival, William Von Stockalper reconnaît que la situation est «compliquée», mais sans donner de détails. Après avoir réglé la question des compensations de billets, «des solutions» doivent désormais être trouvées avec les créanciers.

«Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour gérer cette annulation, mais nous sommes aussi conscients que nous ne pourrons malheureusement pas satisfaire tout le monde», admet-il.

Seulement deux éditions

Pour mémoire, Vibiscum a annoncé le 16 mai devoir annuler sa 3e édition en raison de ventes insuffisantes. Les organisateurs avaient écoulé moins de 9000 billets à cette date, alors qu'ils en espéraient le double.

Son édition 2024 proposait des soirées rap (avec Hamza, Zola et Josman), rock (Shaka Ponk) et électro (Hardwell, Lost Frequencies), ainsi qu'une après-midi classique (Juan Diego Florez).

Vibiscum est né à l'origine pour soutenir le club de football de la ville, le Vevey-Sports. Une première édition a eu lieu en 2022 au jardin du Rivage, avec IAM en tête d'affiche et 6000 personnes en deux soirs. Le festival a subitement changé de dimension l'an dernier en investissant la place du Marché et en attirant plusieurs grands noms, dont Orelsan et DJ Snake.

En trois soirs, la manifestation avait attiré 32'000 personnes. L'ascension rapide du festival, puis sa dégringolade ont suscité de nombreuses critiques.

gsi, ats