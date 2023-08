Viola Amherd s’est rendue mardi à La Chaux-de-Fonds, 22 jours après la tempête qui a dévasté une partie de la cité. La conseillère fédérale a rendu visite aux spécialistes du centre de compétence du service alpin de l’armée chargée de la sécurisation des toitures.

A son arrivée, Viola Amherd a pris place dans un camion nacelle afin de constater, à 25 mètres de hauteur, les nombreux dommages sur les toitures des bâtiments chaux-de-fonniers. «J'avais déjà vu des images de la catastrophe, mais observez tous ces toits impactés, c'est impressionnant. Tout comme le travail déjà réalisé», a résumé la Haut-Valaisanne. «Il était important pour moi de venir sur place et me rendre compte de l'excellente collaboration entre l'armée, la commune et le canton.»

La cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a aussi profité de sa visite pour rencontrer le commandant de la division territoriale 1, le divisionnaire Mathias Tüscher, responsable de l’appui aux autorités civiles. Ce dernier lui a présenté le travail actuel de la quinzaine de spécialistes alpins et opérateurs de drones du bataillon d’intervention en cas de catastrophe encore sur le terrain, occupée à la sécurisation des toits.

Présence symbolique

La conseillère fédérale s’est également entretenue avec le président du Conseil d’Etat, Alain Ribaux, le conseiller d’Etat et chef du Département du développement territorial et de l'environnement Laurent Favre, le président de la ville Jean-Daniel Jeanneret et le conseiller communal en charge de la sécurité, Thierry Brechbühler. Durant ce moment de partage, les autorités cantonales et communales ont remercié le DDPS de son engagement.

«La venue de Viola Amherd a une valeur très symbolique», a relevé Alain Ribaux. Avec la présence de l'armée, on peut dire que la Suisse est là, aux côtés de la commune et du canton.»

Le DDPS n'enverra pas de facture

Depuis le 2 août, quelque 80 militaires ont apporté ou apportent encore leur aide à la suite de la tempête qui a durement frappé la ville, le 24 juillet dernier. Depuis le début du mois d'août, de nombreux travaux de sécurisation ont été effectués, principalement sur des installations publiques et dans des parcs, ce qui a permis d’éliminer de nombreux chablis et autres débris qui avaient été charriés par le vent. L’intervention de l’armée a permis d’assurer la réouverture de l’ensemble des écoles les vacances estivales, lundi.

Le 8 août, l'engagement de l’armée avait été prolongé à la demande du canton de Neuchâtel et ce jusqu’au 23 août. Une quinzaine de spécialistes du Centre de compétences du service alpin et des opérateurs de drones du bataillon d’intervention d’aide en cas de catastrophe poursuivent ainsi leur mission durant une semaine.

Concernant la présence de l'armée pendant trois semaines, Viola Amherd a confirmé «qu'aucune facture ne sera envoyée à la ville.»

fazw, ats