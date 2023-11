«Nous avons vu une extraordinaire explosion de violence»

Des policiers irlandais appréhendent un homme après une manifestation près de la scène d'une attaque dans le centre ville de Dublin, jeudi 23 novembre 2023. Une fillette de 5 ans reçoit des soins médicaux d'urgence dans un hôpital de Dublin à la suite d'une agression au couteau survenue jeudi. Une femme et deux autres enfants ont été blessés. La police irlandaise a déclaré que l'affaire n'était pas liée au terrorisme et qu'un homme d'une cinquantaine d'années, qui a également été hospitalisé pour des blessures graves, était une «personne d'intérêt». (Brian Lawless/PA via AP)

