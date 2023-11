Voici comment fonctionne la vignette électronique

En Suisse, la vignette autoroutière 2024 sera disponible dès le vendredi 1er décembre sous deux formes : la vignette et, nouveauté cette année, la version électronique. La version numérique présente certains avantages. Ces avantages sont les suivants.

Une personne regarde sur son smartphone le site de la Confederation permettant d'acheter une e-vignette. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Toute personne souhaitant emprunter les autoroutes et semi-autoroutes suisses doit se munir d'une vignette. Ceux qui les empruntent sans vignette s'exposent à une amende de 200 francs. La vignette annuelle 2024 sera disponible à partir du 1er décembre. Pour la première fois, il sera possible de choisir entre la vignette habituelle et la vignette électronique. blue News répond aux questions les plus importantes à ce sujet.

Quelle est la différence entre l'autocollant et la vignette électronique ?

Contrairement à la vignette, la vignette électronique n'est pas liée au véhicule, mais à la plaque d'immatriculation. Ainsi, si vous achetez une nouvelle voiture en cours d'année, vous ne devez pas acheter une nouvelle vignette, tant que la plaque d'immatriculation reste la même.

Y a-t-il d'autres avantages à la vignette électronique ?

Si le pare-brise est détruit, il n'est pas nécessaire d'acheter une nouvelle vignette. De plus, il n'est pas nécessaire de la gratter à la fin de la période d'utilisation et, à la fin de l'année, un rappel automatique nous est envoyé pour renouveler la vignette autoroutière.

Où puis-je obtenir la vignette électronique ?

La vignette électronique peut être obtenue via le portail «Via» de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Les informations suivantes doivent être introduites sur le site : la catégorie du véhicule, le pays d'immatriculation et le numéro d'immatriculation. Attention : ce dernier doit correspondre au numéro figurant sur le document d'immatriculation du véhicule.

Une voiture peut-elle être utilisée par plusieurs personnes ?

Si vous sélectionnez l'option «visible publiquement» au moment de l'achat, vous pouvez partager un véhicule avec plusieurs personnes. Seuls le numéro d'immatriculation et les informations relatives à l'enregistrement ou non d'une vignette sont publics. Les informations relatives au propriétaire ne sont pas affichées.

Que se passe-t-il si je déménage dans un autre canton en cours d'année ?

Vous pourrez alors changer votre plaque d'immatriculation une fois dans le ticket de la boutique en ligne. Pour ce faire, le ticket doit encore être visible dans le navigateur. Nous vous recommandons donc de ne pas effacer l'historique de votre navigateur.

Dois-je acheter deux vignettes électroniques pour ma plaque d'immatriculation interchangeable ?

Non, la vignette électronique sera attachée à la plaque d'immatriculation, vous ne devez donc en acheter qu'une seule.

Combien coûtent la vignette autocollante et la vignette électronique ?

Les deux coûtent 40 CHF et sont valables pour l'année civile concernée. Plus précisément, la vignette 2024 est valable du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2025.