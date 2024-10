Voici à quelle fréquence vous devriez changer vos draps de lit

Attendre trop longtemps avant de changer ses draps peut favoriser la prolifération des acariens et des bactéries. Et cela peut arriver plus rapidement que vous ne l'imaginez. Voici 4 conseils pour rester au top de l’hygiène dans votre lit.

Dominik Müller

Pour les vêtements ou les serviettes de bain, la règle est simple : ce qui est sale ou sent mauvais part à la lessive. Mais les draps, souvent oubliés, échappent régulièrement au rituel hebdomadaire du lavage.

Des intrus qui se multiplient

Durant la nuit, nous perdons des cellules mortes de la peau, des cheveux et libérons de l’humidité – en moyenne plus d'un litre, principalement sous forme de sueur. Ces conditions chaudes et humides créent un environnement idéal pour la prolifération des bactéries et des acariens.

Sans que vous vous en rendiez compte, ces intrus peuvent se multiplier et, dans le pire des cas, avoir des conséquences sur votre santé, comme déclencher des réactions allergiques. Même si vos draps paraissent propres à l’œil nu, la réalité au microscope est tout autre. C’est pourquoi il est essentiel de les laver régulièrement.

À quelle fréquence?

Les experts recommandent généralement de changer ses draps toutes les deux semaines. Toutefois, ce rythme peut varier en fonction de la saison, de votre état de santé, de vos habitudes de sommeil ou encore de la température ambiante.

En été, lorsque nous transpirons davantage, il est conseillé de changer les draps chaque semaine. En hiver, un changement toutes les trois semaines peut suffire. Or, même lorsque les températures sont basses, nous perdons toujours de l'humidité, notamment en respirant, qui finit par s’imprégner dans les draps. Pour être sûr, il vaut mieux conserver un rythme de lavage plus fréquent tout au long de l’année.

Allergies, maladies, bébés: plusieurs exceptions

Certaines situations nécessitent de laver ses draps plus fréquemment qu'une fois toutes les deux semaines.

Les personnes allergiques devraient changer leurs draps au moins une fois par semaine, voire tous les trois à quatre jours selon la gravité des symptômes. Les acariens, squames, poussière et pollen peuvent exacerber les symptômes, causant toux, éternuements, yeux larmoyants et troubles du sommeil.

Après une période de maladie, il est conseillé de changer les draps dès la disparition des symptômes. En cas de maladie prolongée ou pour les personnes alitées, il est préférable de changer les draps tous les deux ou trois jours. Les draps des personnes atteintes de maladies virales comme le norovirus doivent être lavés à 95 degrés.

Les lits des bébés et des jeunes enfants doivent être refaits chaque semaine, car ils sont plus vulnérables aux infections.

Enfin, les fumeurs ou ceux vivant dans des environnements enfumés doivent laver leurs draps au moins une fois par semaine, car les particules nocives s’accumulent dans le tissu et sont inhalées durant le sommeil.

Et si mon animal de compagnie dort dans mon lit?

Si votre chat ou votre chien partage votre lit, il est indispensable de laver vos draps encore plus souvent. Les animaux domestiques perdent des poils, des squames et rapportent de la saleté de l’extérieur. Pensez aussi à vermifuger régulièrement vos animaux et à vérifier qu’ils sont exempts de tiques ou de puces.