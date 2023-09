Voici la ville d'Europe où l'on respire le plus d'air pollué

Mais ce pays des Balkans n’est pas le seul à enregistrer des taux de pollution bien au-dessus des seuils de l’OMS. C’est aussi le cas de la Serbie, où plus de la moitié de la population respire un air quatre fois plus pollué que les seuils de l'OMS. La situation s'avère également préoccupante en Italie septentrionale, dans la vallée du Pô, où plus d'un tiers des habitants et des régions avoisinantes respirent un air quatre fois plus pollué. Au total, près de 30 millions d'Européens vivent dans des zones où les concentrations de particules fines sont au moins quatre fois supérieures aux recommandations de l'OMS. En Allemagne, les trois quarts de la population vivent avec plus du double de la valeur recommandée. En Espagne, ce chiffre est de 49% et en France de 37%. À l’inverse, les pays d’Europe occidentale du nord sont les moins impactés, notamment l’Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande.