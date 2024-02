Voici les 10 meilleurs endroits où vivre votre retraite

Prendre sa retraite à l'étranger est le rêve de nombreux Suisses. Mais dans quel pays? Le «Global Retirement Index» nous y aide et couronne cette année un nouveau pays sur le trône des retraités.

Une noix de coco sur la plage du parc national de Manuel Antonio, au Costa Rica. Imago

Le Portugal, c'est du passé. Le «Global Retirement Index» a trouvé une nouvelle destination pour les seniors qui souhaitent réaliser leur rêve de retraite à l'étranger. L'enquête, qui se décrit comme «l'étude la plus complète et la plus détaillée de son genre», couronne le Costa Rica en 2024.

Le Portugal arrive en deuxième position, devant le Mexique. Selon sa propre déclaration, l'indice mondial de la retraite se fonde sur des «sources fiables recueillies auprès des meilleures destinations de retraite dans le monde». Il se concentre sur différents facteurs tels que le climat, le coût de la vie, le système de santé et le gouvernement. Voici les 10 premières destinations.

1. Le Costa Rica

Le Costa Rica est l'un des pays les plus respectueux du climat au monde. IMAGO/Pond5 Images

Selon le rapport, le «joyau de l'Amérique centrale» est devenu une référence pour les retraités. Le Costa Rica impressionne par ses plages tropicales immaculées, son climat éternellement printanier et, surtout, par l'excellent système de santé et la grande stabilité du pays, qui est également connu comme la «Suisse de l'Amérique centrale».

2. Le Portugal

Le Portugal semble toujours être un endroit où il fait bon vivre pour ses vieux jours. IMAGO/blickwinkel

Selon l'indice, le Portugal, vainqueur de l'année dernière, reste l'un des meilleurs pays pour les seniors. Là encore, le système de santé et le climat sont mis en avant. Toutefois, pour une «atmosphère plus authentique» et pour éviter les nombreux touristes, il est recommandé d'aller dans les terres plutôt qu'à la plage.

3. Le Mexique

Le Mexique est l'une des principales destinations des émigrants retraités. IMAGO/Christian Heeb

Le Mexique complète le podium. Outre le style de vie, la culture et la chaleur de la population locale, le pays d'Amérique centrale se distingue surtout par son caractère abordable. Ici, il est possible de vivre à bas prix «sans renoncer au luxe». Le Mexique est également recommandé par les initiés pour son extraordinaire culture du vin.

Le Top 10 au complet Le Costa Rica

Le Portugal

Le Mexique

Le Panama

L'Espagne

L'Équateur

La Grèce

La Malaisie

La France

La Colombie