Voici les meilleures communes de Suisse - et les pires

Meggen LU a été élue meilleure commune de Suisse - grâce à des impôts bas, à la proximité du centre et à une situation parfaite au bord du lac. Le classement des communes en un coup d'œil.

Vue sur le bassin de Küssnacht du lac des Quatre-Cantons. Avec Meggen LU et Küssnacht SZ, cette région fait partie des meilleurs sites résidentiels de Suisse. (photo d'archives) sda

Samuel Walder

Meggen LU a été élue meilleure commune de Suisse. Ceci selon le classement des communes de la "Handelszeitung". Environ 1000 communes de plus de 2000 habitants ont été étudiées par l'entreprise de conseil Iazi.

Les communes ont été comparées à un total de 51 facteurs. Il s'agit notamment du montant des impôts, des prix de l'immobilier, de la sécurité, de la situation géographique, de l'offre d'écoles, de structures d'accueil et de possibilités d'achat. Les données se basent principalement sur des statistiques publiques ainsi que sur des modèles de prix immobiliers de Iazi AG.

Hergiswil NW occupe la deuxième place, suivie d'Oberkirch LU à la troisième place. Zoug et Cham ZG, les vainqueurs de l'année précédente, se sont classés quatrième et cinquième. Aucune commune romande ne se retrouve dans le top 10.

Dans l'ensemble, les grandes villes ont obtenu de moins bons résultats que l'année précédente. Zurich est 54e (45e l'année précédente), Bâle est 486e (93e l'année précédente) et Berne est 491e (199e l'année précédente). Les raisons de ces moins bonnes notes sont à imputer aux domaines du logement et du travail.

«Le triangle du bonheur»

Val-de-Travers NE occupe la dernière place du classement, après que Mümliswil-Ramiswil SO ait été en queue de peloton pendant des années. Cette commune neuchâteloise de 10 550 habitants est l'endroit où les impôts sont les plus élevés de Suisse. De plus, la situation de la commune est marquée par une mauvaise desserte et une faible densité d'emplois.

«Les principaux leviers pour qu'une commune soit au top sont des impôts bas, la proximité du centre et un lac», explique l'auteur de l'étude Donato Scognamiglio, cofondateur et membre du CA du spécialiste de l'immobilier Iazi. Selon lui, c'est quasiment «le triangle du bonheur». «Ce que le Jura n'a pas réussi à faire, les cantons de Suisse centrale l'ont fait: une politique fiscale réussie».

La présidente de la commune de Meggen LU, Carmen Holdener, se réjouit de cette première place : «Habiter à Meggen est considéré comme un privilège par la plupart des gens». Mais il n'y a pas que les riches et les privilégiés qui y vivent. La population est bien mélangée, il y a une vie de village diversifiée avec des traditions vivantes et une culture associative bigarrée. «A Meggen, on se promène dans le village et on se salue dans la rue».

Les impôts les plus bas

Zollikon ZH est la première commune zurichoise à occuper la 6e place du classement de la Handelszeitung. Malgré les prix élevés de l'immobilier, la population ne cesse de croître pour atteindre actuellement 13 500 personnes, ce qui augmente également la capacité fiscale à 6500 francs par habitant. Grâce à sa population aisée, la commune dispose d'une fortune nette de 102 millions de francs à la fin 2023.

«Ces dernières années, nous avons toujours pu réaliser un résultat supérieur à ce qui était prévu», explique le président de la commune Sascha Ullmann. «Nos finances saines sont un degré de liberté qui nous aide à garantir une bonne infrastructure et de bonnes offres».