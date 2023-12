C'est la dernière ligne droite, vous n'êtes pas du tout prêts pour la fête de Noël et vos finances grimacent alors que toute votre smala est censée débarquer chez vous le 25 ? Pas de panique ! Voici quelques conseils pour vous en tirer très convenablement, facilement et sans trop de frais.

Chaque année, c'est pareil: on pense avoir bien anticipé et avoir le porte-monnaie suffisamment garni pour organiser un Noël des plus réussis jusque dans les moindres détails. Et pourtant, à quelques encâblures (de guirlandes lumineuses, bien sûr) de la fête, c'est le branle-bas de combat: rien n'est prêt!

Céder à la panique ne résoudra rien, alors on respire un bon coup et on vise l'efficacité. Voici quelques conseils pour que tout se passe au mieux.

Astuces pour un Noël facile et moins cher Ne pas s'embêter à tout cuisiner soi-même

Opter pour des pochettes cadeaux réutilisables au lieu des emballages

Acheter le sapin au dernier moment: il y a souvent des rabais

Laisser tomber les cartes de Noël, une lettre ou un petit mot gentil suffisent

Recycler ses décos en leur donnant un coup de neuf Montre plus

L'essentiel de la fête, après tout, est d'être avec les gens que l'on aime. «Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse», disait Alfred de Musset, un adage que l'on pourrait remplacer par: «Peu importe l'emballage, pourvu qu'on ait le cadeau», en cette période de fête!

Et encore, que ceux dont les finances ne sont pas au beau fixe se rassurent: les cadeaux de luxe, c'est bien joli, mais une petite attention personnalisée ou un cadeau confectionné soi-même sont tout aussi, voire plus appréciés.

A bon entendeur et Joyeuses fêtes!