Neuf ans après la disparition du vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines, une audience s'est ouverte lundi à Pékin au sujet des indemnités à verser aux familles des disparus de nationalité chinoise. Le mystère de la disparition n'est toujours pas résolu.

Au fil des années, différentes théories, suicide du pilote, accident en mer ou encore tir de missile, ont été avancées pour essayer d'expliquer la disparition du MH370 (archives). ATS

L'avion, parti de Kuala Lumpur en direction de Pékin, a disparu le 8 mars 2014. Si certains débris semblant lui appartenir ont été récupérés dans l'océan Indien, aucune trace des 239 passagers, principalement des Chinois, n'a été retrouvée.

Les recherches maritimes, les plus importantes de l'histoire, avaient été interrompues en janvier 2017. Les causes de cette disparition font depuis le début l'objet de multiples spéculations.

«Après dix ans, l'audience s'ouvre enfin au tribunal. Pour nous, c'est très réconfortant et c'est un tournant», a confié lundi matin Jiang Hui, dont la mère se trouvait à bord du MH370.

Mais «dix ans, cela a vraiment été insupportable pour nous», les proches des disparus, a-t-il ajouté, soulignant «la détérioration des conditions de vie» de certains d'entre eux, privés du soutien économique de la personne disparue. «Cela nous rend vraiment tristes.»

«Jamais eu d'informations»

«J'espère donc que l'aide juridique pourra être accordée le plus rapidement possible», a-t-il déclaré. Les audiences doivent durer jusqu'à mi-décembre, selon Jiang Hui.

Selon la télévision d'Etat CCTV, plus de 40 familles de disparus ont porté plainte contre Malaysia Airlines, le fabricant de l'avion Boeing, celui des moteurs (Rolls-Royce) et la société d'assurance Allianz. Selon Zhang Qihuai, un avocat cité par CCTV, les plaintes portent sur l'indemnisation et la recherche d'explications dans cette affaire.

Chaque famille réclame entre 10 et 80 millions de yuans (1,2 à 10 millions de francs) ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral pour 30 à 40 millions de yuans, a indiqué CCTV.

Les familles de plus de 110 autres passagers ont déjà passé un accord avec la défense et obtenu entre 2,5 et 3 millions de yuans au total, selon la même source.

«Le plus important pour les familles désormais, ce n'est pas le résultat du processus d'indemnisation», a estimé un autre proche de victime. «Nous espérons que les recherches et le sauvetage reprendront, parce que, après tout, il n'y a jamais eu d'informations précises» à ce sujet.

En 2018, une société privée américaine avait repris les recherches pour retrouver le MH370, dans une nouvelle zone d'environ 25'000 kilomètres carrés, sans succès.

ATS