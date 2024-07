Après une course-poursuite impliquant des policiers de trois cantons, deux jeunes voleurs de voitures présumés ont été arrêtés lundi soir à Anet (BE). Un troisième occupant de la voiture a réussi à prendre la fuite.

La police cantonale bernoise a eu besoin de l'aide des polices neuchâteloise et fribourgeoise (archives). ATS

ATS

Les auteurs présumés sont deux jeunes de 16 et 17 ans, ont indiqué mardi la police cantonale et le Ministère public des mineurs de Berne. L'un d'entre eux s'est légèrement blessé lors de sa fuite et a été transporté à l'hôpital.

Une troisième personne n'a pas encore pu être interpellée malgré des «recherches intensives», notamment avec des chiens de service des polices cantonales de Fribourg et de Neuchâtel.

Tout a commencé à 2 heures du matin, lorsqu'un vol de voiture a été signalé à Berne. Le soir, la voiture signalée a été aperçue au Landeron NE, selon le communiqué. Après une tentative infructueuse d'arrêter la véhicule, une course-poursuite a eu lieu avec des patrouilles des cantons de Neuchâtel et de Fribourg.

Dans la forêt domaniale près d'Anet, les personnes poursuivies ont eu un accident et ont continué à pied, selon le communiqué. Les policiers bernois ont finalement pu interpeller deux des voleurs de voitures présumés et les ont arrêtés à l'aide d'un lanceur de balles en caoutchouc. Le troisième participant est recherché.

dosp, ats