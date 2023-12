La police met la main sur deux jeunes Suisses du Gros-de-Vaud

La police a mis la main sur deux jeunes du Gros-de-Vaud, accusés de plusieurs vols de véhicules, de violations graves de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ainsi que d'autres infractions. Cette série de délits avait démarré en août 2022.

Vols de véhicules et violations graves de la LCR dans la région d’Echallens: deux jeunes interpellés (photo d'illustration). ATS

Ces deux jeunes Suisses, âgés de 17 ans, ont commis «plusieurs vols de véhicules», indique vendredi la police vaudoise dans son communiqué.

Les gendarmes ont aussi découvert qu'ils avaient commis de nombreux délits routiers dans les véhicules qu'ils avaient dérobés, effectuant des courses à des vitesses de plus de 150 km/h et parfois à plus de 250 km/h, notamment entre Echallens et Vuarrens.

L'un d'eux est également accusé de dommages à la propriété, de lésions corporelles et de contravention à la loi sur les stupéfiants, selon la police.

Les deux auteurs principaux étaient parfois accompagnés d'autres jeunes de la région qui ont également pris le volant de certains des véhicules volés sans posséder de permis de conduire. Les protagonistes ont reconnu la majorité des faits et ont été dénoncés au Tribunal des mineurs.

gsi, ats