Insomnies, nuits trop courtes, cauchemars, somnolence diurne… Des millions de personnes souffrent de troubles du sommeil à travers le monde. S’il existe différents traitements pour y remédier, certains essaient de s’endormir plus rapidement en écoutant des podcasts. Une technique qui fait de plus en plus d’adeptes, selon une enquête d’Acast.

Certains auditeurs retardent légèrement leur endormissement pour profiter davantage de leur podcast du soir. Dzmitry Dzmitryieu / Getty Images

La plateforme suédoise a sondé* plusieurs centaines d’auditeurs de podcasts réguliers pour connaître leurs habitudes. Quelque 48% des sondés ont déjà écouté l’un de ces programmes audio au moment du coucher, dans l’espoir de trouver plus facilement le sommeil. Plus des trois quarts d’entre eux l’ont fait pour se détendre, ce qui pourrait indirectement les aider à tomber plus facilement dans les bras de Morphée.

Il existe deux groupes d’auditeurs qui écoutent des podcasts dans leur routine du soir. Le premier est constitué d’individus privilégiant les émissions sur le sommeil et la relaxation pour s’endormir. Il leur arrive également d’écouter des podcasts sur la santé et le bien-être, ou encore des fictions audio, pour se préparer au coucher. La plupart d’entre eux sont âgés de 25 à 44 ans (78% des cas), et sont de sexe masculin (55%). Le second regroupe des auditeurs écoutant le même type de podcasts en journée qu’en soirée. Leur péché mignon pour faire dodo? Les comédies et les histoires vraies. Les membres de cette cohorte couvrent une plus grande variété démographique d'âge que ceux du premier groupe, même si 20% d’entre eux ont moins de 25 ans.

Malgré leurs différences, ces auditeurs de podcasts ont beaucoup en commun en ce qui concerne leur rituel nocturne. Tout d’abord, ils retardent légèrement leur endormissement pour profiter davantage de leur podcast du soir. En effet, ils mettent, en moyenne, dix minutes de plus pour s’endormir que ceux qui n’écoutent pas de podcast avant de se coucher. Dans le détail, un tiers des amateurs de podcasts du soir trouvent le sommeil en plus de 30 minutes (contre 14% pour les autres auditeurs). Cette attitude rappelle celle des enfants qui s’efforcent de rester éveillés plus longtemps pour profiter des histoires que leurs parents leur lisent avant de dormir.

Par ailleurs, les personnes qui écoutent des podcasts avant de s’endormir sont bien moins susceptibles de sauter les annonces publicitaires qu'ils contiennent que ceux qui en écoutent durant la journée. De plus, 54% des auditeurs de podcasts se sont souvenus d'une publicité qu’ils ont entendue la veille, avant de trouver le sommeil. Plus d'un tiers d’entre eux ont également effectué un achat après avoir entendu un message publicitaire pendant qu'ils tombaient dans les bras de Morphée. Ces statistiques prouvent que, lorsqu'ils écoutent des podcasts dans un environnement apaisant, les auditeurs sont extrêmement concentrés sur ce qu'ils entendent. Une nouvelle des plus réjouissantes pour les annonceurs.

*Acast Intelligence a mené, en juillet, quatre études quantitatives en ligne auprès de groupes constitués de 449 à 502 auditeurs réguliers de podcast, par l'intermédiaire de l'institut OnePulse.

Relax