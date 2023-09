Voilà plus d'un mois que la vidéo d'un ours a ouvert la porte à toutes les conjectures sur la toile. La raison? Ce pensionnaire d'un zoo de Hangzhou, en Chine, ne ressemble pas à un ours, mais plutôt à un humain déguisé en ours. Le parc zoologique a fermement démenti. Aujourd'hui, de nouvelles images pourraient relancer la polémique.

¿Es o no es? Un #zoológico de China negó que tenga a personas disfrazadas de osos, después de que algunas grabaciones de un oso malayo parado sobre sus patas traseras, y con un aspecto humano, se hicieran virales. Saluda como humano. #Bears #China #Zoo || pic.twitter.com/b5Oas8B49J — Carlos Quiñones (@sabio28) August 1, 2023

Un ours se tient debout, face au public, et salue la foule. La scène paraît surréaliste. La morphologie de l'animal ne ressemble pas à celle d'un plantigrade. On dirait plutôt un grand gaillard costumé pour un carnaval des animaux. Les plis au bas de son dos, similaires à ceux d'un pantalon mal ajusté, sèment encore un peu plus le doute.

Ces images, de nombreux internautes les ont vues dans une vidéo devenue virale. Et beaucoup en sont convaincus: le zoo chinois emploie des humains costumés pour jouer les ours, affirment-ils.

L'affaire a pris une telle ampleur que le parc zoologique a même dû démentir. Les responsables du zoo ont mis en avant que l'ours malais, l'espèce dont il est question ici, ne ressemble pas à un ours brun. Il est plus petit, plus fin, et il a une posture différente. Des visites spéciales ont même été organisées pour les journalistes désireux de venir vérifier sur place.

Une nouvelle vidéo laisse perplexe

Pourtant, les sceptiques n'ont pas tous été convaincus par les explications du zoo. Ce mardi 19 septembre, le Daily Mail dévoile une nouvelle vidéo qui pourrait bien relancer la rumeur et les débats.

Une nouvelle vidéo montrant des ours malais en train de se détendre dans un zoo non identifié ont récemment relancé la rumeur. Capture d'écran/Daily Mail

On y voit deux ours malais côte à côte, se reposant dans un zoo dont le nom n'est pas indiqué. À un moment, l'un d'eux lève la patte comme pour dire bonjour aux visiteurs. Force est de constater qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des animaux, tant leur attitude est similaire à celles d'êtres humains.

À un moment, l'un des ours salue de la patte... Capture d'écran/Daily mail

D'une grandeur de 1 à 1,4 mètres et d'un poids pouvant aller de 27 à 65 kilos, l'ours malais est une espèce protégée. On l'appelle aussi «ours des cocotiers», «ours lunaire» ou «ours à miel». À l'état sauvage, on le trouve encore dans certaines forêts tropicales humides en Asie du sud-est.