WhatsApp modifie l'une de ses fonctions populaires

L'affichage de statut de WhatsApp reçoit une cure de jouvence. En plus d'une mise en page plus moderne, l'application de messagerie veut également donner la priorité à tes contacts à l'avenir.

Dans l'affichage du statut WhatsApp, les contacts plus importants seront désormais prioritaires. Image : Imago

Christopher Schmitt

A l'origine, l'idée du statut vient de Snapchat, après qu'Instagram a repris la fonction, WhatsApp a finalement suivi en 2017. Le service de messagerie le plus populaire en Suisse prévoit désormais une nouvelle mise à jour avec une présentation plus moderne des statuts: les utilisateurs qui souhaitent consulter le statut de leurs contacts WhatsApp verront les messages affichés dans une plus grande fenêtre.

Un autre objectif de la mise à jour est un affichage de statut plus personnel et adapté aux besoins individuels, comme le rapporte le portail «wabetainfo.com». L'ordre des contacts sera donc adapté en conséquence. Ainsi, les contacts considérés comme importants seront toujours affichés en haut de la liste des dernières mises à jour de statut.

Nouveau système de classement

Pour cela, un système de classement est nécessaire, des statistiques sont établies à l'aide de quatre facteurs décisifs et les contacts importants sont identifiés. Les contacts fréquents - c'est-à-dire les personnes avec lesquelles on discute régulièrement - sont classés par ordre de priorité, tout comme les discussions actuelles dans lesquelles on a écrit récemment.

Une autre priorité est donnée aux contacts épinglés, qui doivent désormais être placés plus haut dans l'onglet «Mises à jour». Lorsqu'un statut expire, il est également affiché en priorité afin que les utilisateurs puissent encore le consulter à temps.

En dehors de cela, les mises à jour provenant de WhatsApp lui-même seront toujours affichées en haut de la liste afin d'informer les utilisateurs. L'horodatage des mises à jour de statut, qui doit être supprimé par le nouveau système de classement, disparaîtra également.

Pour classer les statuts par ordre de priorité, WhatsApp utilise les informations enregistrées sur l'appareil de l'utilisateur. Il n'y aura pas de transfert de données vers les serveurs de WhatsApp afin de garantir la protection de la vie privée et des données.