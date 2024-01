WWF Vaud, Pro Natura Vaud et BirdLife Suisse font opposition au projet de pompage-turbinage du lac de l'Hongrin, destiné au projet d'enneigement artificiel des stations des Mosses et de Leysin. Selon les trois ONG, l'ouvrage menacerait certains biotopes protégés et propose des mesures compensatoires «insuffisantes et mal adaptées.»

Nouvelles oppositions contre le projet d'enneigement artificiel aux Mosses et Leysin (photo d'illustration). ATS

La mise à l'enquête publique pour l'octroi d'une concession visant le pompage-turbinage des eaux entre le lac de l'Hongrin et le lac de la Chaux d'Aï a pris fin lundi. Selon le communiqué des trois ONG, les études préliminaires sous-estiment les atteintes à la faune et à la flore, y compris dans des biotopes protégés comme les marais. Le secteur «Tour d'Aï – Dent de Corjon», classé à l'inventaire fédéral des paysages (IFP), serait particulièrement menacé.

Outre l'opposition des trois ONG, plusieurs dizaines d'autres ont été déposées auprès des communes concernées, indique lundi 24 Heures. Le collectif citoyen Canons à neige, qui se mobilise contre le projet, a pour sa part déclaré avoir récolté 182 signatures la semaine passée.

Le pompage des eaux doit servir entre autres à alimenter l'enneigement artificiel à Leysin et aux Mosses. Ce projet prévoit l'installation de 177 canons à neige d'ici 2026. Le projet global avait déjà suscité des centaines d'oppositions l'été dernier.

La société Télé-Leysin- Col des Mosses – Lécherette (TLML) défend le projet, argumentant qu'il permettrait de sécuriser la pratique du ski, qui représente 80% de son chiffre d'affaires annuel, pour une trentaine d'années.

sigu, ats