Une Zurichoise de 83 ans a été condamnée par ordonnance pénale pour cruauté envers les animaux par négligence. Elle avait oublié son chien dans sa voiture par une température extérieure de 30 degrés. Un passant a finalement pu libérer l'animal haletant.

En raison du rendez-vous à l'hôpital, l'octogénaire avait tout simplement oublié que son compagnon à quatre pattes se trouvait dans la voiture (image d'illustration). IMAGO/ingimage

Le Ministère public régional zurichois See/Oberland a condamné la propriétaire du chien à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amende à 260 francs, soit un total de 15'600 francs. Malgré le fait que la peine a été prononcée avec sursis, l'oubli va tout de même coûter cher à la femme qui doit payer une amende de 3900 francs et s'acquitter des frais de procédure de 800 francs.

Vitres fermées, pas d'eau

L'incident s'est produit en juin 2022 par une température de 30 degrés. La vieille dame, qui conduisait son mari à un rendez-vous à l'hôpital, a garé sa voiture en plein soleil. Elle a laissé leur chien, alors âgé d'un an, dans le véhicule.

Elle ne lui avait pas mis d'eau à disposition ni ouvert les fenêtres, relève l'ordonnance pénale. Quinze minutes plus tard, un passant, réalisant que la situation était dangereuse pour le chien, a réussi à le libérer. Il lui a donné à boire et l'a mis à l'ombre.

«Heureusement», écrit le parquet dans l'ordonnance pénale, car l'animal «haletait déjà fortement». Il a évalué la température dans l'habitacle à «probablement plus de 56 degrés». La propriétaire du chien est revenue une heure et quart plus tard.

Bien-être du chien ignoré

En raison du rendez-vous à l'hôpital, l'octogénaire avait tout simplement oublié que son compagnon à quatre pattes se trouvait dans la voiture, analyse le Ministère public. Elle ne s'est «absolument pas préoccupée de la vie ou du bien-être de son chien».

La femme aurait dû laisser son animal de compagnie à la maison ou au moins garer sa voiture dans un parking souterrain, écrit encore le Ministère public. Cela aurait été possible sans aucun problème et aurait évité des souffrances à l'animal.

