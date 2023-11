L'armée israélienne affirme que près de 50'000 habitants de Gaza ont fui mercredi du nord de la bande vers le sud par le «couloir d'évacuation» sécurisé par ses troupes pour la deuxième journée consécutive, selon son porte-parole.

Des Palestiniens fuient vers le sud de la bande de Gaza dans la rue Salah al-Din à Bureij, dans la bande de Gaza, le mercredi 8 novembre 2023. KEYSTONE

«Ils partent parce qu'ils comprennent que le Hamas a perdu le contrôle du nord et la situation est plus sécurisée dans le sud. Il y a une zone sécurisée où médicaments, eau et nourriture sont disponibles», a indiqué Daniel Hagari lors de son point de presse quotidien, ajoutant que le couloir serait de nouveau ouvert jeudi.

ATS