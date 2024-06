Quelque 642 millions d'Indiens ont pris part aux élections générales qui viennent de s'achever après six semaines de scrutin, a déclaré lundi à la presse le commissaire électoral en chef, Rajiv Kumar. Selon lui, «un recod mondial» a été battu.

Selon M. Kumar, «642 millions d'électeurs ont choisi l'action plutôt que l'apathie, la croyance plutôt que le cynisme et, dans certains cas, le bulletin de vote plutôt que la balle». KEYSTONE

ATS

«C'est un moment historique pour nous tous», a déclaré M. Kumar, précisant que 312 millions étaient des électrices, soit près de la moitié. «Cela montre l'incroyable pouvoir des électeurs indiens», a-t-il poursuivi, vantant «l'incroyable puissance de la démocratie indienne».

Sur la base des 968 millions d'électeurs recensés par la commission, 66,3% des électeurs appelés aux urnes ont pris part au scrutin, soit une légère baisse par rapport aux dernières élections générales de 2019.

Selon M. Kumar, «642 millions d'électeurs ont choisi l'action plutôt que l'apathie, la croyance plutôt que le cynisme et, dans certains cas, le bulletin de vote plutôt que la balle». «Aucun incident majeur de violence» n'a été rapporté selon la commission électorale, a-t-il ajouté.

La septième et dernière phase de ces élections générales s'est achevée samedi après six semaines de scrutin. Le dépouillement et les résultats sont attendus mardi.

Selon les sondages à la sortie des urnes, le premier ministre Narendra Modi est en bonne voie pour remporter un troisième mandat à la tête du gouvernement. Il s'est d'ores et déjà dit certain que «le peuple indien a voté en nombre record» pour le réélire.

L'Inde utilise des machines électroniques permettant le dépouillement rapide des bulletins de vote. «Nous avons instauré un processus de dépouillement robuste», s'est félicité M. Kumar.

ATS