La Russie accumule des missiles pour des attaques contre des infrastructures ukrainiennes en hiver, a estimé jeudi Volodymyr Zelensky. La guerre entre Israël et le Hamas a eu pour conséquence un ralentissement des livraisons d'obus à l'Ukraine, a-t-il aussi dit.

«J'estime qu'ils accumulent (des missiles), mais ils n'ont pas beaucoup plus de missiles qu'auparavant. Sinon, ils auraient déjà commencé à bombarder», a déclaré le président ukrainien à un petit groupe de médias dont l'AFP.

L'Ukraine s'attend à une nouvelle campagne d'attaques russes sur son réseau énergétique comme c'était déjà le cas l'hiver précédent, lorsque des millions d'Ukrainiens étaient privés de chauffage ou d'électricité par des températures glaciales.

Ukrainiens «mieux préparés»

«Je pense que nous sommes mieux préparés pour l'hiver qu'auparavant», a estimé M. Zelensky. «Mais je ne pense pas que la Russie utilisera moins d'armes», a-t-il estimé. «L'hiver sera difficile».

«En termes de défense aérienne, nous sommes en meilleure position que l'hiver dernier», a affirmé M. Zelensky. Selon lui l'armée ukrainienne arrive notamment à abattre «75-80%» de drones explosifs de fabrications iranienne que la Russie utilise souvent contre son voisin, notamment pendant ses attaques nocturnes.

Ralentissement des livraisons d'obus

La guerre entre Israël et le Hamas a eu pour conséquence un ralentissement des livraisons d'obus à l'Ukraine, a aussi dit le président ukrainien.

«Au Moyen-Orient, que pensez-vous qu'ils aient commencé à acheter en premier? Les (obus de) calibre 155. Nos approvisionnements ont diminué», a-t-il déclaré.

«Ce n'est pas comme si les États-Unis avaient dit: nous ne donnons rien à l'Ukraine. Non! Nous avons des relations sérieuses, très puissantes», a assuré M. Zelensky. «C'est normal, tout le monde se bat pour survivre», a-t-il poursuivi. «Je ne dis pas que c'est une chose positive, mais c'est la vie et nous devons défendre ce qui est à nous».

Maintenir les stocks

La Russie et l'Ukraine se sont efforcées de maintenir leurs stocks d'obus d'artillerie après près de deux ans de guerre, depuis l'invasion lancée par Moscou.

La Corée du Sud a affirmé que Pyongyang, allié de la Russie, avait envoyé un million d'obus d'artillerie pour soutenir l'invasion russe en Ukraine, en échange de l'expertise de Moscou dans le domaine des satellites.

De son côté, l'Allemagne a déclaré cette semaine que l'UE n'atteindrait pas l'objectif d'envoyer un million d'obus d'artillerie à l'Ukraine, malgré les efforts.

«Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec des obus d'artillerie de calibre 155» millimètres, a déploré M. Zelensky. Dans le monde entier «maintenant les entrepôts sont vides ou il y a un minimum légal que tel ou tel État particulier ne peut pas vous donner», a-t-il expliqué. «Et ce n'est pas suffisant».

M. Zelensky a toutefois salué les efforts déployés par les États-Unis pour accroître la production de ce type de munition. Depuis un an, ni la Russie ni l'Ukraine n'ont réalisé de gains territoriaux significatifs, et le commandant en chef des armées ukrainiennes a reconnu que les combats étaient dans l'impasse.

Xi-Biden

M. Zelensky a estimé que la récente rencontre entre ses homologues américain Joe Biden et chinois Xi Jinping était «bonne» pour l'Ukraine.

«Nous comprenons que ce fait est bon pour nous, leur rencontre», a-t-il déclaré à la suite du sommet entre MM. Biden et Xi en Californie qui va déboucher sur une reprise des communications militaires de haut niveau, suspendues depuis plus d'un an.

