Le bilan de l'attentat de mardi à une station de tram de Tel-Aviv est monté à sept morts dans la nuit avec l'annonce du décès d'une des personnes blessées par les deux assaillants, des Palestiniens de Cisjordanie, dont l'un a été abattu et l'autre blessé, selon la police israélienne.

Des techniciens de la police scientifique israélienne travaillent dans un wagon léger après une fusillade à Jaffa, un quartier mixte arabo-juif de Tel Aviv, Israël, mardi 1er octobre 2024. (AP Photo/Itai Ron) KEYSTONE

«La personne blessée est arrivée (aux urgences) dans un état critique (...) et après s'être battus pour la sauver, les médecins ont dû constater son décès», a indiqué l'hôpital Ichilov de Tel-Aviv.

Avant cela, la police avait annoncé que six personnes avaient été tuées et neuf autres blessées à des degrés divers dans un attentat à l'arme automatique et à l'arme blanche perpétré par «deux terroristes», qui ont fini par être «neutralisés» par des passants ayant utilisé leurs armes personnelles.

L'identité des personnes tuées n'a pas été dévoilée officiellement. Seules deux d'entre elles étaient identifiées mercredi matin par des médias israéliens: Shahar Goldman, âgée de 30 ans, et Inbar Segev, 33 ans, deux Israéliennes.

L'attentat s'est produit au niveau de l'arrêt de tram de Sdérot-Jérusalem, dans le quartier de Jaffa.

Les deux tireurs ont ouvert le feu dans le wagon avant de descendre et de continuer à tirer à pied sur l'avenue de Jérusalem, selon la police.

Un des assaillants a été abattu dans la rue et l'autre a été blessé et transféré vers un hôpital dans un état grave.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes étaient des Palestiniens originaires de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

L'attentat, qui n'avait pas été revendiqué mercredi matin a eu lieu en début de soirée, vers 19H00 (18h00 en Suisse), peu avant que l'Iran ne déclenche une attaque contre Israël en tirant quelque 200 missiles vers la région de Tel-Aviv.

