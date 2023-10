L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont affrontés jeudi devant la plus haute juridiction de l'ONU, Erevan accusant Bakou de se livrer à un «nettoyage ethnique» dans le Haut-Karabakh. Cette dernière s'en défend.

Après les attaques de septembre 2023, la quasi-totalité de la population arménienne a fui la république autoproclamée du Haut-Karabakh (archives). KEYSTONE

Le face à face devant la Cour internationale de Justice (CIJ) intervient à peine quelques semaines après l'offensive éclair des forces azerbaïdjanaises en septembre 2023. Comme conséquence de l'offensive, la quasi-totalité de la population arménienne a fui la république autoproclamée du Haut-Karabakh, qui a annoncé sa dissolution au 1er janvier 2024.

«Bien qu'ils aient constitué pendant des millénaires la grande majorité de la population du Haut-Karabakh, il ne reste aujourd'hui presque plus d'Arméniens de souche dans cette région», a déclaré Yeghishe Kirakosyan, représentant de l'Arménie auprès de la CIJ. «Si ce n'est pas du nettoyage ethnique, je ne sais pas ce que c'est», a-t-il fait valoir.

Répondant au nom de l'Azerbaïdjan, le représentant Elnur Mammadov a rejeté des accusations «infondées». Elles «ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est réellement passé au Karabakh», a-t-il ajouté. «L'Azerbaïdjan ne s'est pas engagé et ne s'engagera pas dans un nettoyage ethnique ou dans une quelconque forme d'attaque contre la population civile du Karabakh», a-t-il assuré.

Retour sûr et rapide pour les déplacés

Erevan a demandé que la cour ordonne à l'Azerbaïdjan de «retirer tous les personnels militaires et policiers de tous les établissements civils du Haut-Karabakh occupés depuis son attaque armée du 19 septembre 2023», selon la CIJ.

Erevan a également demandé à la juridiction qu'elle enjoigne à Bakou de «s'abstenir (...) d'empêcher le retour sûr et rapide dans leurs foyers des personnes déplacées pendant la récente attaque militaire (...) tout en permettant à ceux qui le souhaitent de quitter le Haut-Karabakh sans entrave».

Après la fin de l'Empire russe, cette région montagneuse peuplée essentiellement d'Arméniens, qui la considèrent comme ancestrale, s'est trouvée dans les frontières de l'Azerbaïdjan. Elle a proclamé unilatéralement son indépendance en 1991 après la chute de l'Union soviétique, avec le soutien de l'Arménie.

Les séparatistes du Haut-Karabakh se sont opposés pendant plus de trois décennies à Bakou, notamment lors de deux guerres entre 1988 et 1994 et à l'automne 2020. La communauté internationale n'a jamais reconnu la république autoproclamée.

«Se réintégrer»

Les audiences de jeudi au Palais de la Paix à La Haye sont les dernières en date d'une longue bataille juridique entre les deux rivaux. Erevan a accusé en janvier l'Azerbaïdjan devant la CIJ de mener une campagne de «nettoyage ethnique» pour débarrasser le Haut-Karabakh de sa population arménienne. Des affirmations rejetées par Bakou, qui a appelé les résidents arméniens du territoire à rester et à «se réintégrer» en Azerbaïdjan.

Les législateurs arméniens ont approuvé ce mois-ci une étape clé vers l'adhésion à un autre tribunal international basé à La Haye: la Cour pénale internationale (CPI). Cela a rendu furieux la Russie, allié traditionnel que l'Arménie a accusé d'avoir failli à ses obligations, car la CPI a émis cette année un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour les enlèvements présumés d'enfants dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine.

En février 2023, la juridiction avait ordonné à l'Azerbaïdjan d'assurer la libre circulation dans le corridor de Latchine, un axe routier vital pour l'approvisionnement de la population au Haut-Karabakh depuis l'Arménie.

La CIJ juge les différends entre les Etats. Ses décisions sont sans appel, mais elle n'a aucun moyen de les faire appliquer

ATS