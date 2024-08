Le président américain Joe Biden a condamné lundi les «scandaleuses» frappes russes contre des infrastructures énergétiques en Ukraine qui ont fait au moins quatre morts, et a réitéré son soutien à Kiev.

Joe Biden a condamné les frappes russes contre des infrastructures en Ukraine. ATS

ATS

«Je condamne dans les termes les plus forts la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et ses actions visant à plonger l'Ukraine dans l'obscurité», a déclaré le démocrate dans un communiqué. Il a rappelé le soutien «inébranlable» des Etats-Unis à l'Ukraine, ainsi que l'aide militaire américaine à Kiev.

«Les Etats-Unis dépêchent aussi de l'équipement en Ukraine pour réparer ses systèmes énergétiques et renforcer la résilience du réseau électrique ukrainien», a ajouté Joe Biden.

Le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison Blanche, John Kirby, avait condamné plus tôt lundi, dans les même termes, les frappes «massives» de missiles et drones russes contre des infrastructures énergétiques de l'Ukraine, qui ont fait au moins quatre morts et imposé aux autorités des coupures de courant.

