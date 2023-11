Joe Biden a déclaré mercredi au début de sa réunion très attendue en Californie avec Xi Jinping que les deux dirigeants devaient «s'assurer que la rivalité ne dégénère pas en conflit» entre les deux pays. Son homologue a aussi signalé une volonté de dialogue.

"Deux grands pays tels que les Etats-Unis et la Chine ne peuvent pas se tourner le dos", a estimé le président chinois. ATS

En se serrant la main sur le perron d'une résidence cossue située dans la campagne californienne, les deux dirigeants ont repris le fil d'une conversation interrompue depuis plus d'un an.

Xi Jinping et Joe Biden ne s'étaient pas parlé directement depuis un long entretien en marge du sommet du G20 de Bali, depuis lequel la relation bilatérale n'a cessé de se tendre.

«Nos rencontres ont toujours été directes et utiles»

Le président américain, entouré de sa délégation et assis face au président chinois autour d'une longue table de bois, a appelé, dans un court propos introductif, à gérer la concurrence de manière «responsable.»

Xi Jinping a lui estimé, selon une traduction en anglais, que la Chine et les Etats-Unis ne pouvaient pas se «tourner le dos». «La planète est assez grande pour que nos deux pays prospèrent», a-t-il assuré, alors que Washington et Pékin se livrent une concurrence sans merci, économique, technologique, stratégique et militaire.

Joe Biden a lui appelé à des «efforts communs» pour lutter contre le narcotrafic ou gérer l'essor de l'intelligence artificielle.

Chacun des deux hommes a tenu à rappeler que leur relation avait débuté bien avant que le démocrate de 80 ans n'arrive à la Maison Blanche. «Nos rencontres ont toujours été franches, directes et utiles», a assuré le président américain, ajoutant: «il est crucial que vous et moi nous nous comprenions clairement.»

«Je crois fermement en un avenir prometteur pour la relation bilatérale», a encore dit Xi Jinping.

