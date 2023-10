Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a entamé vendredi une tournée dans le monde arabe dans le but d'obtenir de faire pression sur le Hamas, alors qu'Israël prépare une probable offensive sur la bande de Gaza en riposte à l'attaque du mouvement islamiste.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'exprime lors d'une conférence de presse, jeudi 12 octobre 2023, à Tel-Aviv. (AP Photo/Jacquelyn Martin, pool) KEYSTONE

Le chef de diplomatie américain rencontrera à Amman le roi Abdallah II de Jordanie, partenaire de longue date des Etats-Unis, et le président palestinien Mahmoud Abbas. Il se rendra ensuite au Qatar, en Arabie saoudite, en Egypte et aux Emirats arabes unis.

M. Blinken a passé la journée de jeudi à Tel-Aviv, où il a exprimé une solidarité sans faille à Israël, après l'attaque surprise du 7 octobre du Hamas, qui a fait plus de 1200 victimes du côté d'Israël et pris 150 otages.

Les Etats-Unis ont soutenu les représailles d'Israël, qui a appelé vendredi à la relocalisation immédiate de 1,1 million de personnes dans la bande de Gaza, gouvernée par le Hamas depuis 2007.

Depuis l'attaque du Hamas, mouvement qui souhaite la destruction de l'Etat israélien et qualifié d'organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne, les représailles d'Israël ont fait plus de 1500 morts dans la bande Gaza qui a été privée de vivres, d'eau et d'électricité.

Le Qatar, où M. Blinken se rendra après la Jordanie, entretient des liens de longue date avec le Hamas et est considéré comme un intermédiaire afin de libérer des otages.

«Choix qui s'impose»

«Nous continuerons à faire pression sur des pays pour qu'ils contribuent à empêcher le conflit de s'étendre et pour qu'ils utilisent leur influence sur le Hamas afin qu'il libère les otages immédiatement et sans condition», a déclaré M. Blinken jeudi à Tel-Aviv.

«Nous discuterons également de la manière dont nous pouvons concrétiser notre vision d'une région plus pacifique, plus prospère, plus sûre et plus intégrée».

«En fait, c'est le choix qui s'impose et, d'une certaine manière, ce choix a été rendu encore plus brutal par les actions du Hamas», a ajouté M. Blinken.

Peu avant l'attaque du Hamas, l'Arabie saoudite avait fait état de progrès dans les efforts américains visant à normaliser ses relations avec Israël, un développement historique pour le royaume qui abrite les lieux les plus saints de l'islam.

Mais peu d'analystes s'attendent à ce que cet élan soit maintenu, les Saoudiens rejoignant le Qatar pour blâmer la politique israélienne à l'égard des Palestiniens pour la flambée de violence.

Les autorités américaines travaillent avec l'Egypte, limitrophe de la bande de Gaza et premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël, à un projet de corridor humanitaire en faveur de la population de l'enclave palestinienne peuplée de 2,4 millions d'habitants.

M. Blinken a déclaré avoir évoqué avec Israël «des possibilités de passage en toute sécurité pour les civils qui souhaitent quitter la bande de Gaza ou s'en éloigner».

Travailler avec Abbas

Agé de près de 88 ans, M. Abbas, dont l'Autorité palestinienne jouit d'une faible autonomie en Cisjordanie, est un ennemi de longue date du Hamas, dont le contrôle de la bande de Gaza est à l'origine d'un blocus israélien qui dure depuis plus de 15 ans.

Les Etats-Unis, sous la houlette du président Joe Biden, a soutenu l'Autorité palestinienne, y voyant la meilleure option pour une paix à long terme avec Israël.

Mais le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, cherche à mettre l'Autorité palestinienne et M. Abbas sur la touche, estimant qu'elle n'est pas suffisamment déterminée à mettre fin à la violence. Le gouvernement israélien actuel, composé de partis de droite, d'extrême droite et ultra-orthodoxes, rejette la perspective d'une solution fondée sur la coexistence de deux Etats.

M. Abbas a eu jeudi sa première déclaration publique sur la guerre à Gaza, après avoir rencontré le roi Abdallah II de Jordanie. Il a appelé à «la fin immédiate de l'agression» contre le peuple palestinien et rejeté le «meurtre de civils des deux côtés».

M. Blinken s'est entretenu par téléphone avec M. Abbas au sujet de l'attaque, l'exhortant à condamner la violence et à maintenir la stabilité en Cisjordanie.

ATS