Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a fait part samedi à l'Arménie de la «profonde inquiétude» de Washington concernant le sort des habitants arméniens du Nagorny Karabakh, après la prise de contrôle de ce territoire par l'Azerbaïdjan.

Antony Blinken a tenu trois sessions de pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le but d'apaiser les tensions dans le Nagorny Karabakh, un territoire rattaché à l'Azerbaïdjan en 1921 par le pouvoir soviétique mais peuplé en majorité d'Arméniens. KEYSTONE

Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, M. Blinken a «exprimé la profonde inquiétude des Etats-Unis pour la population arménienne du Nagorny Karabakh», a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

«Il a souligné le fait que les Etats-Unis demandent à l'Azerbaïdjan de protéger les civils et de respecter ses obligations en matière de droits de l'Homme et de libertés fondamentales des habitants du Nagorny Karabakh, et de veiller à ce que ses forces respectent le droit humanitaire international», a ajouté M. Miller.

Pourparlers de paix

Antony Blinken a tenu trois sessions de pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le but d'apaiser les tensions dans le Nagorny Karabakh, un territoire rattaché à l'Azerbaïdjan en 1921 par le pouvoir soviétique mais peuplé en majorité d'Arméniens.

Cette région sécessionniste a déjà été le théâtre de deux guerres entre les anciennes républiques de l'URSS que sont l'Azerbaïdjan et l'Arménie: l'une de 1988 à 1994 (30'000 morts) et l'autre à l'automne 2020 (6500 morts).

Mardi, une offensive éclair de Bakou a contraint les séparatistes arméniens à capituler.

L'Arménie chrétienne a accusé l'Azerbaïdjan, majoritairement musulman, de planifier un nettoyage ethnique, mais Bakou a assuré samedi aux Nations Unies qu'il protégerait les habitants du Nagorny Karabakh.

ATS