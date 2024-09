«Bras d'honneur», «aucun avenir»... les principales réactions au gouvernement Barnier

«Bras d'honneur à la démocratie», «aucun avenir»: les oppositions tiraient samedi soir à boulets rouges sur le gouvernement à peine formé de Michel Barnier.

«Le gouvernement Barnier, c'est la victoire du macronisme qui absorbe de nouveaux ralliés issus des Républicains et de la gauche pour poursuivre la même politique mère de la même faillite nationale», estime Eric Ciotti. AFP

AFP Marc Schaller

Parmi les premiers à dégainer, le président du Rassemblement national Jordan Bardella, dont le parti détient à l'Assemblée le pouvoir de censurer la nouvelle équipe, a taclé «le retour du macronisme» et un gouvernement qui «n'a aucun avenir».

Cela «signe le retour du macronisme par une porte dérobée. Ce que les Français ont démocratiquement sanctionné, à deux reprises (aux européennes et aux législatives, ndlr), ne peut revenir par de lamentables jeux d'appareils et calculs politiciens. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir», a-t-il développé sur X alors qu'un peu plus de la moitié des membres du gouvernement sont issus du camp présidentiel.

«La grande alternance que nous appelons de nos voeux, nous allons continuer de la préparer pour permettre à la France de se relever», a commenté de son côté la cheffe des députés RN Marine Le Pen, en fustigeant un gouvernement «éloigné du désir de changement et d'alternance exprimé en juin dernier».

«Il faudra s'en débarrasser aussitôt que possible»

A l'autre bout de l'échiquier politique, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a dénoncé le retour «des perdants des élections législatives», une équipe qui «est dans la main de l'inquiétant ministre de l'Intérieur» Bruno Retailleau «président du groupe dominant du Sénat où se décidera donc désormais le contenu des textes supportés par LR».

«Cette combinaison n'a ni légitimité ni futur. Il faudra s'en débarrasser aussitôt que possible», a-t-il ajouté.

«La continuation du macronisme... en pire»

La gauche a déjà annoncé qu'elle voterait une motion de censure de ce gouvernement à l'Assemblée. Elle aura pour la faire passer besoin des voix de l'extrême droite.

«On est gâté, les droites en bande organisée! Pas un nouveau gouvernement, un remaniement. Pas une révolution, une restauration. La continuation du macronisme... en pire. Les socialistes censureront cette trahison du vote des Français», a écrit le patron des députés socialistes Boris Vallaud.

Le patron du PS Olivier Faure a lui dénoncé «un gouvernement réactionnaire en forme de bras d'honneur à la démocratie», le Nouveau Front populaire ayant terminé en tête des élections législatives de juillet.

«Un gouvernement contre nature»

«On nous promettait un gouvernement de concorde, on a un gouvernement de droite dure. C'est la démocratie qui est humiliée ce soir avec la fin de ce suspense de papier», a réagi pour sa part Lucie Castets, la candidate du NFP pour Matignon.

«Un gouvernement contre nature et contre la nature», a abondé la patronne des Ecologistes, Marine Tondelier.

«Le gouvernement Barnier, c'est la victoire du macronisme qui absorbe de nouveaux ralliés issus des Républicains et de la gauche pour poursuivre la même politique mère de la même faillite nationale», a quant à lui estimé Eric Ciotti, qui a fait alliance avec le RN, provoquant un psychodrame au sein de LR.