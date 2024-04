Ce que l'on sait des explosions en Iran

De fortes explosions ont été rapportées vendredi en Iran, après qu'Israël a menacé de répondre à l'attaque lancée par Téhéran contre son territoire le week-end dernier.

Voici ce que l'on sait à ce stade sur ces développements:

Le président iranien Ebrahim Raïssi avait une nouvelle fois prévenu mardi que «la moindre action» d'Israël contre «les intérêts de l'Iran» provoquerait une réponse sévère. AFP

Fortes explosions dans le centre

L'agence de presse Fars a rapporté trois explosions près d'une base militaire à Qahjavarestan, entre la ville d'Ispahan et son aéroport, dans le centre du pays.

Des drones ont été abattus mais il n'y a pas eu d'attaque par missiles «jusqu'à présent», a indiqué le porte-parole de l'agence iranienne de l'espace.

Citant des «sources bien informées», l'agence de presse Tasnim rapporte qu'"aucune information fait état d'une attaque de l'étranger".

Selon le journal américain The New York Times, qui cite des responsables iraniens, l'attaque a été menée par de petits drones, possiblement lancés depuis le territoire iranien, et les défenses aériennes «n'ont pas détecté d'objets volants non identifiés franchissant l'espace aérien iranien.»

Dirigeants israéliens et iraniens n'ont pas réagi à l'attaque

Cité par le journal américain The Washington Post, un responsable israélien a déclaré sous couvert d'anonymat, que la frappe était une riposte à l'attaque du weekend et qu'elle visait à montrer à l'Iran qu'Israël avait la capacité de frapper à l'intérieur du pays.

Les installations nucléaires dans la région d'Ispahan sont «totalement en sécurité», a indiqué l'agence Tasnim. L'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé qu'il n'y avait «aucun dégât» sur les sites nucléaires, réitérant ses appels à la retenue.

Les vols commerciaux, suspendus brièvement à partir et à destination de Téhéran, ont repris en début de matinée selon Irna. La compagnie aérienne émiratie Flydubai a néanmoins annulé ses vols vers l'Iran vendredi.

Installations nucléaires pas touchées

Le centre de l'Iran abrite plusieurs des sites nucléaires iraniens connus. Les installations nucléaires basées dans la région d'Ispahan sont «totalement en sécurité», a indiqué l'agence Tasnim.

«Les installations importantes, en particulier les installations nucléaires, sont totalement sûres et aucun accident n'y a été signalé», a également souligné l'agence officielle iranienne Irna.