Ce que l'on sait sur le crash d'avion de Belgorod

Dans la guerre d'agression que la Russie mène depuis 700 jours contre l'Ukraine, une nouvelle tragédie s'est produite - une tragédie qui comporte de nombreux mystères. Ce que l'on sait jusqu'à présent sur le crash d'un avion militaire russe.

Un avion de transport militaire russe s'est écrasé mercredi matin dans la région de Belgorod. Le fait est avéré. La Russie et l'Ukraine s'accusent désormais mutuellement d'avoir provoqué l'accident. Mais les informations sont confuses aussi bien sur l'origine des 74 victimes que sur le chargement et la cause du crash.

Voici les réponses aux questions les plus importantes.

Que s'est-il passé ?

Les premières informations sont venues de Russie mercredi matin: un avion militaire russe se serait écrasé près de la ville de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine. Il s'agirait d'un appareil de type Iliouchine IL-76. Des sources militaires ukrainiennes à Kiev ont ensuite confirmé le crash, de sorte que l'on peut au moins affirmer qu'un avion s'est effectivement écrasé.

Des images de l'accident diffusées sur les médias sociaux ont montré un avion tombant du ciel dans une région rurale enneigée, ainsi qu'une boule de feu, probablement au moment de l'impact avec le sol.

Que sait-on des occupants et du chargement ?

Les informations sur les occupants et le chargement sont vagues et parfois contradictoires. Il est par exemple impossible de vérifier de manière indépendante qui se trouvait dans l'avion et de quoi était composé le chargement.

Kiev n'a donné aucune information officielle à ce sujet jusqu'à mercredi soir. «Actuellement, nous n'avons pas d'informations fiables et complètes sur les personnes qui se trouvaient à bord de l'avion et sur leur nombre», a indiqué le service de renseignement militaire ukrainien HUR. La Russie, en revanche, a indiqué très tôt que 74 personnes se trouvaient à bord, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens.

Six personnes auraient fait partie de l'équipage et trois auraient été des accompagnateurs. Les experts doutent que les prisonniers n'aient été gardés que par trois hommes.

Un échange de prisonniers était-il prévu ?

Kiev a cependant confirmé qu'un échange de prisonniers était prévu. Tous les accords ont été respectés et les soldats russes ont été amenés à temps sur le lieu de l'échange. Le fait que la partie ukrainienne n'ait pas été informée cette fois-ci des moyens de transport russes exacts «pourrait indiquer des mesures intentionnelles de la Russie visant à mettre en danger la vie et la sécurité des prisonniers», a déclaré le service de renseignement militaire ukrainien.

Certains experts estiment qu'il n'est pas crédible que des prisonniers de guerre soient transportés par avion. Ils sont habituellement transportés en train ou en bus vers le lieu d'échange. Cela se fait notamment pour des raisons de sécurité.

Le média d'opposition russe «The Insider» a cité une source anonyme selon laquelle les vols de transport pour l'échange de prisonniers sont habituellement annoncés afin de garantir un cessez-le-feu. Cela n'a peut-être pas été le cas cette fois-ci.

Que dit la Russie sur les causes du crash ?

Là encore, rien n'est clair, voir aussi le X-Post de l'expert russe Nico Lange ci-dessus. La Russie affirme avoir détecté au radar, au moment de l'accident, deux missiles ukrainiens provenant de la région ukrainienne de Kharkiv, à la frontière de Belgorod, et a qualifié l'attaque «d'acte terroriste».

Avant même le communiqué du ministère russe de la Défense, deux députés russes ont déclaré - sans fournir de preuves - que l'avion avait été abattu par des missiles ukrainiens. Peu avant le crash, le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov avait déclaré sur son canal Telegram que l'alerte aux missiles avait été déclenchée. Il a appelé les habitants de la région à se rendre dans des abris.

Le chef de la commission de la défense au parlement russe, Andreï Kartapolov, a affirmé que l'avion militaire avait été abattu par trois missiles antiaériens, soit du système américain Patriot, soit du système allemand Iris-T. La portée des Iris-T est au moins officiellement inférieure à la distance qui les sépare du lieu du crash.

Les experts doutent en outre que l'Ukraine ait installé les coûteux systèmes de défense antiaérienne directement à la frontière, là où la Russie peut facilement les combattre.

Que dit l'Ukraine sur les causes du crash ?

Des informations contradictoires sont d'abord parvenues de Kiev. Un premier rapport de l'Ukrajinska Prawda a retiré les informations concernant le tir. Il était dit que l'armée ukrainienne avait supposé que l'avion transportait des missiles antiaériens russes S-300.

Le quartier général de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre a mis en garde contre la transmission «d'informations non vérifiées». Quelques heures après le crash, l'état-major des forces armées ukrainiennes n'a pas évoqué le crash dans un communiqué. Il a toutefois déclaré que l'Ukraine visait les avions de transport militaires russes soupçonnés de transporter des missiles, notamment près de la frontière.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé une enquête internationale lors de son allocution du soir mercredi. Le service de renseignement militaire ukrainien HUR tente actuellement d'en savoir plus sur le sort des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens qui, selon Moscou, auraient été à bord de l'avion. «Notre Etat insistera pour obtenir des éclaircissements internationaux», a-t-il souligné.

Zelensky a en outre déclaré : «Il est évident que les Russes jouent avec la vie des prisonniers ukrainiens, avec les sentiments de leurs proches et avec les émotions de notre société».

Que va-t-il se passer maintenant ?

Le quartier général de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre enquête sur le crash. L'autorité a toutefois mis en garde contre la transmission «d'informations non vérifiées».

Entre-temps, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a demandé à New York une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a déclaré qu'il ne craignait pas que la communauté internationale accorde du crédit aux accusations de la Russie.

Aux Etats-Unis, on a observé l'évolution de la situation. «Nous avons vu les rapports, mais nous ne sommes pas en mesure de les confirmer», a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité des Etats-Unis, John Kirby.