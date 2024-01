Cet opposant à Poutine donne de l'espoir à de nombreux Russes

Rares sont ceux qui croiront que Boris Nadejdine a vraiment une chance. Pourtant, le soutien inattendu à sa candidature à la présidence est remarquable.

Veut se présenter à la prochaine élection présidentielle en Russie : Boris Nadejdine. Alexandre Zemlianichenko/AP/dpa

Par un froid glacial, les gens font la queue dans de nombreuses villes russes pour soutenir par leurs signatures un détracteur du président Vladimir Poutine. Compte tenu de la persécution de plus en plus sévère de tout opposant au gouvernement, l'affluence de ces derniers jours est surprenante.

Pour le Kremlin, Boris Nadejdine, qui veut se présenter aux élections du 17 mars, devient ainsi de plus en plus un problème. La question est désormais de savoir si les autorités vont effectivement autoriser sa candidature.

Ce sexagénaire trapu est l'un des rares politiciens d'opposition qui subsistent dans le pays. Il a ouvertement appelé à mettre fin à la guerre en Ukraine, à la mobilisation des hommes pour les forces armées russes, et à entamer un dialogue avec l'Occident.

La plupart de ceux qui l'ont fait avant lui ont été arrêtés et parfois sévèrement punis.

Il a besoin de 100'000 signatures

Il est très improbable que Nadejdine puisse effectivement gagner les prochaines élections face à Poutine, encore très populaire selon les sondages. Mais les longues files d'attente sont en soi un signe devenu rare de protestation, de révolte et d'optimisme.

«La collecte de signatures s'est étonnamment bien passée pour nous», a déclaré Nadejdine à l'agence de presse AP à Moscou. «Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à cela».

L'opposant à Poutine se présente comme candidat du parti Initiative citoyenne. Comme celui-ci n'est pas représenté au Parlement, il a d'abord besoin d'au moins 100'000 signatures pour s'assurer une place sur les bulletins de vote. Et ces signatures ne doivent pas toutes provenir des grandes villes, généralement les plus progressistes - dans chacune des dizaines de régions du pays, il doit y en avoir plus de 2500.

Dans l'une des files d'attente, à Saint-Pétersbourg, Alexandre Rakitjanski confie à l'AP qu'il est passé par une phase d'apathie, durant laquelle il avait l'impression de ne rien pouvoir faire. Il considère désormais la candidature de Nadejdine comme une chance d'exercer ses droits civiques.

Originaire de Belgorod, près de la frontière ukrainienne, il soutient également Nadejdine dans l'espoir que les attaques contre sa ville natale cessent, ajoute-t-il.

De longues files d'attente également en province

Des vidéos en ligne montrent de longues files de partisans de l'opposant non seulement dans les métropoles de Moscou et de Saint-Pétersbourg, mais aussi dans le sud de Krasnodar, à Saratov et Voronej dans le sud-ouest et à l'est de l'Oural à Ekaterinbourg. Même à Iakoutsk, loin à l'est de la Sibérie, jusqu'à 400 personnes par jour ont bravé le froid d'environ moins 40 degrés Celsius pour signer la pétition en faveur de l'opposant à Poutine, selon l'équipe de Nadejdine.

«Les conditions météorologiques ne sont pas parfaites. Et on sait qu'il est généralement difficile de motiver les gens dans le nord pour une quelconque activité, mais des gens viennent tous les jours», explique Alexeï Popov, le responsable de l'équipe de campagne de Nadejdine à Iakoutsk. Lui et ses compagnons de route ne s'attendaient en fait qu'à un total d'environ 500 signatures dans toute la région.

«Les gens s'appauvrissent»

Lors d'une collecte de signatures à Moscou, Kirill Savenkov, 48 ans, dit soutenir Nadejdine en raison de sa position sur l'Ukraine et les négociations de paix. D'autres disent qu'ils souhaitent une véritable alternative à Poutine, qui a conduit le pays dans une impasse.

«L'économie va vraiment mal. Les gens s'appauvrissent et les prix augmentent», dit Anna, 21 ans, de Saint-Pétersbourg, qui ne veut pas donner son nom complet par crainte pour sa sécurité. Selon elle, Poutine n'a rien fait de bon pour le pays.

La candidature de Nadejdine a également été encouragée par le fait que des critiques du Kremlin vivant en exil, comme l'ancien oligarque Mikhaïl Khodorkovski, ainsi que des partisans d'Alexeï Navalny, actuellement en prison, ont appelé leurs compatriotes à soutenir toute personne susceptible de disputer une part des voix à Poutine.

La candidature de Nadejdine montre que les débats sur l'apathie sociale en Russie sont déconnectés de la réalité, a déclaré dans une vidéo YouTube l'activiste d'opposition Maxim Katz, qui se trouve également à l'étranger. «Ce que nous voyons ici, ce n'est pas l'apathie sociale, mais la faim sociale - un énorme potentiel caché».

La commission électorale doit autoriser les candidats

Selon certains observateurs, l'important soutien à Nadejdine pourrait même avoir surpris le Kremlin. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a toutefois souligné jeudi que ce dernier n'était pas considéré comme un rival. De toute façon, il est considéré par beaucoup comme acquis que Poutine remportera les élections et restera au pouvoir pour six années supplémentaires.

Néanmoins, cette élection représente un risque politique pour le Kremlin, qui tente de préserver son aura de légitimité. Jusqu'à présent, la commission électorale russe n'a autorisé à côté de Poutine que des candidats considérés comme soutenant largement sa politique.

En décembre, la journaliste et ancienne députée régionale Ekaterina Dunzowa, qui avait appelé à la paix en Ukraine, a été rejetée par la commission. Le motif invoqué était des erreurs formelles dans les documents présentés.

Mais en réalité, Dunzova a probablement été refusée parce qu'elle représentait un trop grand risque pour les autorités, explique Ekaterina Schulmann du Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin. «Ils ne la connaissent pas. Et à leurs yeux, elle est donc imprévisible. Et s'il y a une chose qu'ils n'aiment pas, c'est l'imprévisibilité», souligne la politologue.

Nadejdine affirme à l'AP que si sa propre candidature n'a pas été empêchée jusqu'à présent, c'est probablement parce qu'il est une personnalité relativement connue et qu'il n'a pas critiqué directement Poutine. Mais selon Schulmann, ce serait pour le moins un «jeu dangereux» pour le Kremlin de laisser Nadejda se présenter finalement. «Je pense qu'ils l'élimineront dans la prochaine étape, lorsqu'il aura déposé ses signatures», dit-elle.