Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi au secrétaire d'Etat américain Antony Blinken que les deux pays devaient «être des partenaires, pas des rivaux» même si «de nombreux problèmes» subsistaient, selon la télévision publique CCTV.

Le président chinois Xi Jinping (à dr.) et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Pékin (archives). ATS

Lors de sa rencontre avec M. Blinken à Pékin, M. Xi a déclaré que les deux pays avaient «réalisé des progrès positifs» depuis la fin 2023.

«De nombreux problèmes doivent encore être résolus et des efforts supplémentaires sont encore possibles», a-t-il toutefois souligné. «J'ai proposé trois grands principes: le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant», a ajouté le président chinois. «La Terre est suffisamment grande pour que la Chine et les Etats-Unis puissent chacun se développer et prospérer.»

Antony Blinken effectue depuis mercredi sa deuxième visite en Chine en moins d'un an, dans un contexte de rapprochement diplomatique entre les deux pays malgré des tensions persistantes sur Taïwan, le commerce ou la mer de Chine méridionale.

