Akef Abu Alia, 48 ans, inspecte les dégâts de sa maison et de ses véhicules incendiés, dans le village d'al-Mughayyir en Cisjordanie, samedi 13 avril 2024. Des dizaines de colons israéliens ont fait irruption vendredi dans un village palestinien de Cisjordanie occupée par Israël, tirant des coups de feu et incendiant des maisons et des voitures.

KEYSTONE