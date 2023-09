Le sherpa indien du G20, Amitabh Kant (C), le ministre des affaires étrangères Vinay Kwatra (2L) et le coordinateur en chef de la présidence indienne du G20, Harsh Vardhan Shringla (R), lors d'une conférence de presse au centre des médias du G20 International à New Delhi, Inde, le 8 septembre 2023.

KEYSTONE