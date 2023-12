Comment la guerre en Ukraine va-t-elle se terminer? - Trois scénarios

Des fronts durcis et un hiver de guerre glacial à l'horizon: en Ukraine, la paix est encore loin, près de deux ans après le début de l'invasion russe. Trois scénarios sur la manière dont le conflit pourrait se terminer.

L'Ukraine est en guerre depuis bientôt deux ans. La fin n'est pas en vue. Photo : Kostiantyn Liberov/AP/dpa

Depuis février 2022, l'Ukraine est en guerre. Après des gains de terrain initiaux des Russes, les Ukrainiens sont parvenus, relativement rapidement, à stopper les assaillants et même à les repousser par la suite.

Mais depuis un certain temps, c'est l'immobilisme sur les fronts de l'est du pays. Aucune décision n'est en vue sur le champ de bataille. Il en va de même pour un règlement du conflit à la table des négociations.

Comment les choses pourraient-elles évoluer en Ukraine ? L'historien allemand renommé Jörn Leonhard envisage différents scénarios pour la fin de la guerre en Ukraine. Mais une chose est claire : cela pourrait durer encore longtemps.

«Je peux comprendre que de nombreuses personnes souhaitent une voie rapide vers la paix en regardant l'Ukraine ou le Proche-Orient. Mais historiquement, les chemins vers la paix sont rarement courts, surtout dans le cas de conflits ayant une longue histoire», explique l'homme de 56 ans dans une interview avec le magazine d'information Der Spiegel.

Scénario 1 : une impasse

«Cette guerre a commencé avec l'attente classique d'une décision rapide, que l'on retrouve au début de nombreuses guerres dans l'histoire. D'innombrables experts ont prédit que l'Ukraine ne survivrait pas 72 heures», explique Leonhard.

Derrière cela, il y a aussi l'espoir qu'une victoire rapide d'une des parties en guerre sera suivie d'une solution politique. Mais la sous-estimation de la capacité de défense ukrainienne et la surestimation des possibilités russes ont empêché Poutine de remporter la victoire aussi vite qu'il aurait pu le croire.

«Si l'on se réfère aux 19e et 20e siècles, tout porte à croire que de telles guerres ne se terminent pas avec des vainqueurs et des perdants évidents, mais qu'elles ne deviennent mûres pour une solution diplomatique que lorsqu'aucune des parties n'a plus rien à gagner sur un champ de bataille», explique Leonhard.

Mais pour l'instant, les deux parties espèrent encore un succès militaire. De plus, il peut être dangereux de signaler une volonté de négocier. «Un tel signal peut même attiser la tendance de l'adversaire à poursuivre la guerre. Celui qui est prêt à faire des concessions unilatérales donne ainsi un signe de faiblesse à un adversaire déterminé».

Cela s'est par exemple confirmé pendant les années 1930, lorsque la politique d'apaisement des Britanniques et des Français a conforté Hitler dans son idée qu'il pouvait poursuivre sa course à l'agression. La même chose pourrait se produire aujourd'hui. «On enverrait ainsi un signal à un agresseur comme Poutine: Tu peux aller plus loin».

Scénario 2 : la Russie s'impose

Selon Leonhard, une impasse serait précédée d'une guerre des ressources qui pourrait durer encore longtemps. Au cœur de ce conflit se trouverait surtout la question suivante : combien de temps l'Occident va-t-il encore soutenir l'Ukraine ?

Car le soutien s'effrite. Parmi les alliés de l'Ukraine, les doutes se multiplient. Les livraisons d'armes se font attendre, des questions sur le soutien financier se posent et les élections présidentielles américaines de 2024 menacent de toute façon de tout chambouler.

«Que se passerait-il si Donald Trump était élu l'année prochaine ? L'aide à l'Ukraine s'interrompra-t-elle alors ? Rien n'indique que Poutine soit prêt à faire des concessions avant de savoir qui sera le prochain président américain», poursuit Leonhard.

Depuis la parution de l'interview du «Spiegel», on sait en outre que Poutine se présentera à une réélection en 2024 en tant que président russe. «Dans cette guerre, il s'agit aussi de savoir ce qu'est l'Occident, à quel point il se montre résistant. Et c'est une guerre pour un ordre mondial en mutation, avec des certitudes qui s'amenuisent, comme le montrent le regard porté sur la Chine ou les réactions de l'Inde ou du Brésil», analyse l'expert.

En cas de victoire de la Russie, la Chine pourrait tirer les conséquences correspondantes pour la question de Taïwan, ce qui alimenterait une multitude de nouveaux conflits. Pékin considère toujours l'État insulaire au large de ses côtes comme faisant partie de la Chine et menace régulièrement de l'annexer par la force. «Pour l'Europe et les Etats-Unis, il s'agit des conditions de départ d'un nouvel ordre mondial et de la capacité de résistance de la démocratie».

Scénario 3 : le régime russe implose

Mais la démocratie pourrait aussi donner à l'Occident un avantage décisif. Leonhard observe: «Il y a des moments de basculement dans les guerres, où la légitimité des systèmes peut s'éroder. La victoire des démocraties lors de la Première Guerre mondiale n'est pas le fruit du hasard, car elles ont su mieux faire comprendre la répartition du fardeau de la guerre sur le long terme et sont restées crédibles même en cas de crise».

Cette légitimité du système politique peut être mise sous pression dans les monarchies militaires autocratiques. C'est par exemple ce qui s'est passé en Russie pendant la Première Guerre mondiale, puis en Allemagne. Il est toutefois très difficile de dire quand un renversement pourrait se produire dans la Russie actuelle. «Il peut s'écouler beaucoup de temps avant que de tels moments de basculement ne se produisent», estime l'historien allemand.

Tant que ce n'est pas le cas, la voie vers la paix ne peut être empruntée que par des trêves. «Il faut une trêve qui permette la désescalade par l'internationalisation et la recherche de médiateurs», dit Leonhard. Et c'est là que l'historien voit l'un des problèmes clés : «L'absence de médiateurs crédibles est ce qui m'inquiète le plus».