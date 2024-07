L'ancien président américain Donald Trump a déversé mardi un torrent d'invectives contre son rival démocrate à la présidentielle de novembre, Joe Biden. Il s'agissait de la première apparition publique du milliardaire républicain depuis son débat télévisé contre M. Biden.

«Corrompu, incompétent, souffrant de troubles cognitifs», tels sont les mots qu'a employés Donald Trump pour enfoncer Joe Biden, tandis que la foule cuisait sous des températures avoisinant les 39 degrés celsius. KEYSTONE

Le démocrate avait laissé une très pénible impression lors de ce premier duel de la présidentielle. «C'est la plus grande dissimulation de toute l'histoire politique», a lancé lors d'un discours de 75 minutes dans son golf à Miami M. Trump, qui était jusqu'à présent resté en retrait des spéculations autour de l'état de santé de Joe Biden.

«Comme vous le savez, ils sont tous les co-conspirateurs du sinistre complot visant à tromper le public américain sur les capacités cognitives de l'homme qui occupe le bureau ovale», a-t-il asséné.

Duel de golf

Durant une allocution truffée d'exagérations et de mensonges, le républicain a accusé son rival de régulièrement disparaître du bureau ovale, laissant son fils, Hunter, qui a été reconnu coupable de détention illégale d'armes à feu, gouverner les Etats-Unis avec l'aide de la première dame, Jill Biden.

L'ex-président (2017-2021) a par ailleurs mis au défi son rival de participer à un autre débat sans modérateur et l'a invité à venir disputer une partie de golf. «Ce sera l'un des événements sportifs les plus regardés de l'histoire, peut-être plus important que la Ryder Cup ou même le Masters», a-t-il persiflé.

«S'il gagne, je donnerai à l'organisation caritative de son choix, n'importe laquelle, un million de dollars. Mais je vous parie qu'il n'acceptera pas cette offre», a-t-il poursuivi.

A ce grand raout, l'influent sénateur de Floride, Marco Rubio, dont le nom circule pour devenir le futur colistier de M. Trump, en tant que vice-président, figurait au premier rang parmi le public.

