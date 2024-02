Une délégation lausannoise, emmenée par le vice-syndic de Lausanne Pierre-Antoine Hildbrand, s’est rendue à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, du 3 au 8 février. Autorités et experts de la Ville ont inauguré un nouveau réseau d'eau dans le quartier de Toujounine, comprenant la pose de 21 km de conduites.

Une délégation lausannoise s'est rendue à Nouakchott, en Mauritanie pour renforcer l’accès à l’eau des populations défavorisées (image d'illustration). ATS

Depuis quinze ans, le partenariat entre Lausanne et Nouakchott démontre son efficacité dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement des populations défavorisées. Aux côtés des acteurs locaux, la délégation a pu constater l'impact positif du partenariat public-public, notamment lors de l'inauguration du nouveau réseau d'eau, écrit la Ville de Lausanne lundi dans un communiqué.

Les participants à la mission, parmi lesquels des partenaires français, se sont également rendus sur les lieux d'un projet lancé en juillet 2022. Doté d'un budget de plus de trois millions de francs, il vise à développer et améliorer l'accès à l'eau dans les communes (quartiers) de Toujounine et de Riyadh à Nouakchott. Il bénéficiera à plus de 94'000 personnes d'ici juin 2025.

Premier ministre impliqué

Point d’orgue de la mission, une entrevue avec le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal a confirmé l’importance des réalisations menées et sa volonté de les soutenir au plus haut niveau de l’Etat, souligne le communiqué.

«Ce partenariat est non seulement important pour la population bénéficiaire de Nouakchott, mais également pour les professionnels en Suisse», a déclaré Pierre-Antoine Hildbrand à Keystone-ATS. Grâce aux échanges de compétences, la collaboration permet aux experts lausannois de mieux comprendre la gestion parcimonieuse de l’eau dans des conditions environnementales de crise climatique.

Conditions très difficiles

Pour rappel, Nouakchott fait face à des conditions difficiles, exacerbées par sa situation géographique et les effets de la crise climatique. Située au Sahel, la ville est en outre confrontée à une évolution démographique rapide, accentuant la pression sur les ressources disponibles.

Lausanne et Nouakchott unissent leurs forces dans un partenariat public-public depuis 2009. L'amélioration des conditions de vie des plus démunis par l'accès à l'eau et à l'assainissement est rendue possible grâce à la participation d'une centaine de communes à l’initiative nationale Solidarit’eau suisse.

