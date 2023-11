Dix personnes ont été blessées dimanche en Israël par un missile antichar tombé dans le nord du pays, ont indiqué les services de secours israéliens. L'armée israélienne a répliqué en visant l'origine du tir, dans le sud du Liban.

Le missile a touché un véhicule près de la localité frontalière de Dovev et «un certain nombre de civils ont été blessés», a déclaré l'armée. «L'artillerie frappe l'origine du tir», a-t-elle ajouté dans un communiqué, précisant ensuite que l'aviation avait également «frappé un certain nombre de cibles terroristes du Hezbollah au Liban».

Dans la foulée, le Hezbollah libanais a revendiqué des frappes sur le nord d'Israël, indiquant avoir ciblé «les forces logistiques de l'armée israélienne près de la caserne de Dovev, faisant des victimes», puis «un bulldozer de l'armée israélienne près de la caserne de Dovev, avec des missiles guidés, le détruisant et faisant des victimes».

L'entreprise Israel Electric Corporation a indiqué qu'un missile avait «touché des employés» qui réparaient des lignes électriques endommagées par d'autres frappes récentes dans cette région. Les secours israéliens ont indiqué avoir pris en charge dix blessés, dont un octogénaire.

Attaques dans le sud d'Israël

Les échanges de tirs entre l'armée israélienne et des groupes armés au Liban sont presque quotidiens depuis des semaines, alors qu'à la frontière sud du pays, les troupes israéliennes mènent la guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Le Hamas a lancé une attaque sans précédent sur Israël, le 7 octobre, au cours de laquelle au moins 1200 personnes sont mortes en Israël, en grande majorité des civils, selon les autorités israéliennes.

Depuis, l'armée israélienne est engagée dans une guerre contre le mouvement islamiste, et plus de 11'000 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées dans les bombardements israéliens, selon le Hamas.

Le Hezbollah libanais, ainsi que la branche libanaise du Hamas, ont tous deux lancé des attaques dans le sud d'Israël au cours des dernières semaines. Israël a évacué des dizaines de milliers d'habitants des communautés situées le long de la frontière libanaise face au nombre croissant d'échanges de tirs.

Mise en garde

La communauté internationale craint une extension du conflit à la frontière entre les deux pays. Les tirs israéliens, dont certains visent des cibles en Syrie, ont tué au moins 70 combattants du Hezbollah depuis le début des hostilités, selon un décompte de l'AFP basé sur des déclarations du groupe libanais pro-iranien.

Au moins 12 autres combattants ont également été tués, ainsi que onze civils au Liban, dont un journaliste de Reuters. Du côté israélien, au moins six soldats et deux civils ont péri.

Le chef du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, a affirmé samedi que ses combattants avaient musclé leurs opérations contre Israël au cours de la semaine écoulée. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, l'a mis en garde, affirmant que Beyrouth pourrait subir le même sort que Gaza si le Hezbollah entraînait le Liban dans une guerre.

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé tôt dimanche avoir frappé des «infrastructures terroristes» dans un raid aérien en Syrie, après des tirs depuis ce territoire vers la partie du Golan annexée par Israël.

ATS