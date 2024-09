Des tracts israéliens ont été largués dimanche sur le sud du Liban, demandant à des habitants d'évacuer, ont rapporté un média officiel et un responsable local. L'armée israélienne parle pour sa part de l'initiative d'une brigade qui n'a pas été approuvée.

Des volutes de fumée s'élèvent après un bombardement israélien à Marjeyoun, au Liban, le 13 septembre 2024. Des sources militaires libanaises ont déclaré que les avions de guerre et les drones israéliens ont mené 10 frappes aériennes sur sept villages et villes dans le sud du Liban vendredi après-midi, tandis que l'artillerie israélienne a bombardé 10 villes dans la région. IMAGO/Xinhua

ATS

Il s'agit de la première fois que des tracts israéliens sont largués sur le sud du Liban pour demander aux habitants d'évacuer depuis le début des affrontements début octobre entre Israël et le mouvement islamiste libanais Hezbollah, allié du Hamas palestinien.

Selon l'Agence nationale d'information libanaise ANI, les tracts de «l'ennemi israélien» ont été largués au-dessus de Wazzani, à environ 5 km de la frontière. Contacté par l'AFP, son maire, Ahmad al-Mohammad, a confirmé l'information.

«A tous les habitants et résidents des zones des camps de réfugiés, le Hezbollah tire depuis votre région. Vous devez quitter immédiatement vos foyers et vous diriger vers le nord de la région de Khiam avant 16h00 (15h00 en Suisse), et ne pas revenir dans cette zone jusqu'à la fin de la guerre», pouvait-on lire sur un tract consulté par l'AFP.

Opération non approuvée

«Toute personne se trouvant dans cette zone après cette heure sera considérée comme un élément terroriste», est-il ajouté.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a affirmé qu'il s'agissait d'une «initiative de la brigade 769 qui n'avait pas été approuvée par le commandement du Nord» et qu'une enquête avait été ouverte.

Les tracts ont été largués à l'aide d'un drone sur une zone depuis laquelle des «roquettes ont été tirées vers le nord d'Israël ces dernières semaines», a précisé l'armée.

La région de Wazzani est une région agricole dont les habitants emploient des familles de réfugiés syriens pour y travailler la terre. Israël largue régulièrement des tracts dans la bande de Gaza pour demander aux habitants d'évacuer un lieu devant être bombardé.

ATS