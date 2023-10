Disparition de Lina : tous les natels ayant émis des signaux dans la région seront inspectés

Un peu plus d'une semaine après la disparition de la jeune fille, les enquêteurs entreprennent actuellement la tâche cruciale de recueillir les données des personnes présentes à proximité de la rue où un témoin l'a aperçue dans une voiture.

Qui se trouvait dans cette zone à ce moment-là ?

Même avec son téléphone éteint, l'appareil de Lina pourrait-il apporter des indices aux enquêteurs ? À 11h22, à un kilomètre de chez elle, le téléphone de Lina a cessé de transmettre des signaux. Qui se trouvait dans cette zone à ce moment-là ? Et qui a été repéré dans un autre village, où un témoin assure avoir vu la jeune fille dans une voiture ?

La priorité est de prendre contact avec les opérateurs téléphoniques afin d'obtenir les numéros de téléphone ayant émis des signaux dans cette région, ainsi que les noms de leurs propriétaires.

Obligation de coopération pour fournir les données

L'enquête, désormais ouverte pour enlèvement et séquestration, contraint les opérateurs téléphoniques à partager ces données confidentielles.

Ces informations se sont révélées cruciales dans des affaires similaires, à l'instar de l'affaire du caporal Arthur Noyer, où Nordahl Lelandais était impliqué.

«Deux téléphones ont quitté Chambéry, empruntant le même itinéraire jusqu'à un même endroit. Sans ces données, nous n'aurions jamais pu établir la preuve», déclare Me Bernard Boulloud, avocat de la famille de la victime.

Enquête au point mort

Le week-end dernier, après une semaine d'intenses mais infructueuses recherches dans la région de Plaine, l'enquête avait semblé prendre un nouveau tournant avec des fouilles dans une maison de ce village dont l'occupant, un homme d'une quarantaine d'années, a également été auditionné.

Mais selon une source proche du dossier, ni l'inspection du logement, ni l'audition n'ont apporté d'éléments probants, entérinant l'absence pour l'heure de piste sérieuse dans cette enquête qui semble au point mort.

Depuis désormais plus d'une semaine, plus rien, malgré l'avis de recherche lancé dès le lendemain et les intenses fouilles et investigations déployées : battues citoyennes, plans d'eau sondés, auditions ou vérifications de véhicules.