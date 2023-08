Malgré des recherches exhaustives sur 97 hectares et l'utilisation de chiens et de drones, le petit Émile, disparu depuis le 8 juillet, reste introuvable. Le maire de la commune du Haut-Vernet, François Balique, exprime sa colère et laisse la justice poursuivre l'enquête pour trouver les responsables.

Un mois après, la disparition d'Émile est toujours inexplicable pour les habitants et le maire du Haut-Vernet. CNEWS

« Mon sentiment, c’est la colère » explique le maire du hameau qui ne cache pas sa frustration après les efforts considérables déployés et les résultats peu fructueux.

Questionné par CNEWS sur les événements, il soupçonne : « Quand on voit qu’on n’a pas retrouvé Emile dans la commune, c’est qu’il a nécessairement été déplacé. Cela ne peut pas en être autrement. Il n’a pu être déplacé que par des adultes, par un ou plusieurs adultes. Soit on a affaire à un fou, soit on a affaire à quelqu’un de machiavélique», a-t-il déclaré au micro de CNEWS.

«Que l’on sanctionne les auteurs de ces faits»

Selon le procureur de Digne-les-Bains, Rémy Avon, aucune trace de l'enfant n'a été découverte. Même l'ajout de chiens renifleurs et de drones pour explorer une zone plus large autour de la commune n'a pas réussi à résoudre le mystère de sa disparition.

«Heureusement, la justice est saisie » conclut encore le maire. « J’ai tout fait pour que les investigations puissent aboutir, que la justice trouve la raison de sa disparition et que l’on sanctionne les auteurs de ces faits»,

Enquête confiée à deux juges d'Aix-en-Provence

Ouverte en flagrance le 9 juillet, au lendemain de la disparition, pour recherche des causes de disparition inquiétante, l'enquête a depuis été confiée à deux juges d'instruction d'Aix-en-Provence.

«Toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée», avait assuré le procureur Rémy Avon au moment de l'ouverture de l'information judiciaire, le 18 juillet.