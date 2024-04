Elon Musk à la rescousse de Donald Trump ?

Elon Musk affirme qu'il ne soutiendra pas directement Joe Biden ou Donald Trump lors des élections américaines de novembre, mais ses messages sur X (anciennement Twitter) ne laissent aucun doute sur ses affinités républicaines.

Donald Trump a besoin d'argent pour financer sa campagne. ats

AFP Gregoire Galley

Donald Trump, quant à lui, a besoin d'argent: accablé par des millions de dollars avec ses déboires juridiques, il est engagé dans une campagne pour l'élection la plus coûteuse de l'histoire des Etats-Unis.

Elon Musk est l'une des personnes les plus riches au monde : pourrait-il venir à la rescousse de l'ex-chef d'Etat ?

Lors d'une récente interview avec Don Lemon, ancien présentateur de CNN, le propriétaire de Tesla, SpaceX et X, a déclaré qu'il «s'éloignait» de Joe Biden, mais a maintenu qu'il était «improbable» qu'il contribue à une campagne. S'il choisit de soutenir un candidat, il fournira «une explication très détaillée» de ses raisons, a précisé Elon Musk.

Pour les observateurs attentifs, cette déclaration semble plus mesurée que l'engagement ferme pris quelques jours plus tôt de rester en-dehors de la mêlée.

Selon le Washington Post, Elon Musk a nuancé son approche au moment où Donald Trump faisait la tournée de ses amis milliardaires par téléphone, dans l'espoir qu'ils sortent leur carnet de chèques.

Non que l'ancien président aime devoir faire appel à plus riche que lui, mais il est à la traîne de Joe Biden en matière de collecte de fonds, alors qu'il reste encore sept mois de campagne.

Les deux hommes comptent parmi les personnalités les plus connues et les plus controversées du monde, mais ils n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde.

Petit-déjeuner pour milliardaires

Donald Trump a longtemps ridiculisé les voitures électriques - comme celles produites par Tesla - estimant qu'elles ne sont pas pratiques et qu'elles dépendent de subventions gouvernementales.

Au cours de la présidence Trump, de 2016 à 2020, Musk avait gardé ses distances. Il n'avait de toute façon pas encore basculé publiquement vers l'extrême droite.

Et même depuis qu'il affiche des opinions largement pro-républicaines, il a surtout flirté avec des candidats alternatifs lors des primaires du parti de droite, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'entrepreneur Vivek Ramaswamy, avant qu'ils ne sortent de la course.

Les observateurs politiques estiment que Donald Trump, d'ordinaire très remonté contre tous ceux qui ne le soutiennent pas à 100%, est resté silencieux sur les transgressions d'Elon Musk dans l'espoir d'obtenir son argent.

Le Washington Post a révélé qu'Elon Musk avait assisté à un petit-déjeuner pour milliardaires en Floride le mois dernier, au cours duquel l'ancien locataire de la Maison blanche a présenté un groupe de donateurs.

Cela a provoqué de vives spéculations, mais Elon Musk a assuré que «ce n'était qu'un petit-déjeuner» et que rien d'autre n'en était ressorti.

Si le patron souhaitait aider le candidat républicain plus directement, il pourrait lui remettre des fonds illimités de manière anonyme, conformément aux lois électorales américaines.

Ce système financier controversé permet de financer un candidat incognito via des organisations à but non lucratif spécialement créées à cet effet. Elles peuvent diffuser des publicités qui disent littéralement «votez pour Trump», sans devoir divulguer leurs sources de financement.

«Milliardaire erratique»

Elon Musk pourrait aussi aider le républicain en l'aidant à effacer ses dettes après l'élection, et ainsi éviter d'irriter l'actuel président.

Autre rumeur récente: Donald Trump aurait proposé à l'homme d'affaires d'acheter son réseau social Truth Social et de le combiner avec X. La maison mère de Truth Social est entrée en bourse la semaine dernière, et les actions se sont envolées à Wall Street.

Donald Trump, qui détient près de 80 millions d'actions dans l'entreprise, possède donc désormais des avoirs estimés à plusieurs milliards, au moins sur le papier. Les experts financiers avertissent que cette méga-évaluation pourrait s'évanouir s'il essayait un jour de vendre ses actions.

Même sans contribution sonnante et trébuchante, les prises de positions d'Elon Musk donnent un coup de pouce évident à Donald Trump.

Sur X, il soutient et relaie régulièrement des théories du complot infondées, des fausses informations et des discours de droite alignés sur ceux de Donald Trump, en particulier sur l'immigration. Le tout sans contrôle extérieur, puisque X lui appartient et qu'il a largement assoupli la modération des contenus.

«La combinaison de ces éléments crée un moment explosif pour nous, où Twitter (X) est entre les mains d'un milliardaire erratique qui s'ennuie et l'utilise pour promouvoir ses propres opinions», a déclaré Nora Benavidez, conseillère principale de l'ONG Free Press. Dollars ou non, «l'influence de Musk est incroyablement puissante», a-t-elle ajouté.