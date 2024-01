La Zambie a reçu de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) un premier lot de plus d'un million de doses orales de vaccins contre le choléra, a annoncé lundi sa ministre de la Santé. Cela pour lutter contre une épidémie qui a fait des centaines de morts.

«Cette épidémie continue de menacer la sécurité sanitaire de la nation», a prévenu la ministre zambienne de la Santé, Sylvia Masebo, annonçant que le pays a reçu 1,4 million de vaccins sur les 1,7 million de doses déjà approuvées par l'OMS. (image d'illustration) ATS

Plus de 374 Zambiens sont morts, dont douze au cours des dernières 24 heures, et 9580 ont été infectés par le choléra, une forme aiguë de diarrhée qui peut tuer en quelques heures.

Le pays enclavé d'Afrique australe lutte contre la propagation de la maladie mortelle depuis octobre et a déjà été contraint de retarder de trois semaines la rentrée des classes, initialement prévue le 8 janvier.

L'OMS et l'Alliance du vaccin (Gavi, organisation internationale) espèrent réduire de 90% le nombre de cas dans le monde d'ici 2030, grâce à une campagne de vaccination et à une amélioration de l'hygiène. Mais peu de vaccins sont disponibles et des épidémies comme celle de Zambie menacent cet objectif.

Priorité aux «zones à haut risque»

L'OMS a confirmé le chiffre de la livraison dans un message sur les réseaux sociaux.

La vaccination commencera dans les «zones à haut risque» autour de la capitale Lusaka, épicentre de l'épidémie avec une population de plus de trois millions d'habitants.

Le week-end dernier, la ministre a renforcé les mesures de prévention, notamment en limitant à cinq le nombre de personnes assistant à l'enterrement d'une personne décédée des suites de cette maladie. La semaine dernière, le président Hakainde Hichilema a exhorté les Zambiens à prendre des précautions et à éviter les voyages inutiles.

