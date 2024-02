Trois hommes arrêtés après une folle course-poursuite au Tessin

Trois ressortissants italiens ont été arrêtés vendredi près de Lugano au terme d'une course-poursuite à rebondissements. L'opération a eu lieu après un signalement de la voiture qu'ils occupaient et qui filait à grande vitesse sur l'A2 près du tunnel du Monte Ceneri.

Il a fallu deux barrages policiers puis deux autres interventions pour que les suspects, âgés de 35, 38 et 65 ans, soient tous arrêtés.

Après avoir échappé aux deux premiers contrôles, la voiture a heurté un mur de soutènement en bordure de route. Les occupants ont alors pris la fuite à pied avant d'être arrêtés en deux temps, au terme d'un important dispositif de recherche, annoncent samedi la police cantonale et le Ministère public tessinois.

Les fouilles dans la voiture et sur les trois hommes ont permis de retrouver des outils de cambriolage et des biens volés. Les suspects devront répondre de vol répété, de dommages, d'intrusion, d'entrave aux actes des autorités et de violation grave du code de la circulation routière.

L'enquête devra clarifier leur éventuelle implication dans des cambriolages commis ces dernières semaines au Tessin.

ats