Frappe russe sur un hypermarché en Ukraine

Au moins deux personnes ont été tuées et 24 blessées samedi dans une frappe russe sur un hypermarché de produits de construction à Kharkiv. «Plus de 200 personnes» se trouvaient dans le magasin au moment de l'impact, selon le président ukrainien.

Selon les autorités ukrainiennes, entre 10'000 et 15'000 m2 sont en feu (archives). ATS

«La Russie a porté un nouveau coup brutal à notre ville de Kharkiv – un hypermarché de construction, samedi, en plein milieu de la journée», a dénoncé le président Volodymyr Zelensky sur Telegram.

«À l'heure actuelle, on sait que plus de 200 personnes pourraient avoir été à l'intérieur de l'hypermarché. Tous les services sont déjà sur place pour aider à secourir les personnes et à éteindre l'incendie», a-t-il ajouté.

Selon le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, au moins deux personnes ont été tuées et 24 blessées dans cette attaque réalisée à l'aide de deux bombes aériennes guidées. «Un grand nombre de personnes sont portées disparues. Il y a de nombreux blessés», a de son côté indiqué le maire Igor Terekhov.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ukrainiens montraient le bâtiment dont s'échappe une énorme colonne de fumée noire. Selon les autorités, entre 10'000 et 15'000 m2 sont en feu.

Davantage d'aide

M. Zelensky a une nouvelle fois appelé les alliés occidentaux de l'Ukraine à fournir davantage de systèmes de défense antiaérienne à son pays.

«Si l'Ukraine disposait de suffisamment de systèmes de défense antiaérienne et d'avions de combat modernes, de telles frappes russes auraient été impossibles», a plaidé le président. «Chaque jour, nous lançons un appel au monde: donnez-nous une défense antiaérienne, sauvez des gens».

La ville de Kharkiv, qui comptait 1,5 million d'habitants avant la guerre et située près de la frontière russe dans le nord-est de l'Ukraine, est visée régulièrement par les forces de Moscou, qui ont aussi lancé le 10 mai une offensive terrestre dans la région.

Cette offensive leur a permis de s'emparer de plusieurs localités et de forcer Kiev à dépêcher des renforts dans le secteur. L'Ukraine a toutefois assuré vendredi que cet assaut avait été «arrêté».

Une quinzaine de missiles russes ont frappé la ville de Kharkiv jeudi, tuant sept civils et détruisant une imprimerie, selon les autorités locales.

