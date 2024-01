L'armée israélienne admet inonder les tunnels du Hamas

L'armée israélienne a admis mardi envoyer «de gros volumes d'eau» dans des tunnels utilisés par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza pour les «neutraliser», assurant ne pas compromettre ainsi l'accès à l'eau potable de la population civile.

Des centaines de galeries ont été creusées sous la frontière avec le Sinaï égyptien pour faire circuler personnes, marchandises, armes et munitions entre Gaza et le monde extérieur (image d'illustration). KEYSTONE

«Divers outils ont été développés pour envoyer de larges volumes d'eau dans les tunnels (...)», a indiqué l'armée dans un communiqué.

«Cette capacité a été développée de façon professionnelle, y compris l'analyse des caractéristiques du sol et des canalisations» dans les zones concernées pour s'assurer qu'il n'y a aucun dégât sur les nappes phréatiques, a-t-elle précisé, évoquant une méthode utilisée uniquement dans les lieux où c'était «approprié».

Surnommé «le métro de Gaza» par les militaires israéliens, le dédale de galeries creusées par le Hamas sous la bande de Gaza a d'abord servi à contourner le blocus imposé par Israël après la prise de pouvoir du Hamas dans ce territoire en 2007.

Des centaines de galeries ont été creusées sous la frontière avec le Sinaï égyptien pour faire circuler personnes, marchandises, armes et munitions entre Gaza et le monde extérieur.

Après la guerre entre Israël et le Hamas en 2014, le Hamas a étendu le réseau, d'où peuvent surgir ses combattants pour tirer leurs roquettes vers le sol israélien.

1300 galeries

Dans une étude publiée le 17 octobre, l'Institut de la guerre moderne de l'académie militaire américaine West Point évoque 1300 galeries sur 500 kilomètres. L'armée israélienne avait affirmé pour sa part début décembre avoir découvert plus de 800 descentes de tunnels, dont 500 ont été détruites.

Outre le piège potentiellement mortel que constituent les tunnels pour les soldats israéliens, plusieurs otages israéliens libérés lors de la trêve du mois de novembre avaient indiqué y avoir été retenus.

La presse israélienne avait cité des sources israéliennes indiquant que l'armée envisageait d'inonder les galeries avec de l'eau de mer pompée dans la Méditerranée, qui borde le petit territoire côtier. Le chef de l'armée, Herzi Halevi, s'était contenté de dire que c'était «une bonne idée».

Mais certains scientifiques et responsables humanitaires avaient indiqué à l'AFP fin 2023 craindre une contamination des nappes phréatiques par l'eau salée, aux conséquences catastrophiques pour l'accès déjà précaire des Gazaouis à l'eau potable. La bande de Gaza fait entre six et 12 kilomètres de large, et la salinisation des nappes phréatiques y est déjà un fléau, aggravé par la montée du niveau des océans.

ATS