epa11075782 Des troupes israéliennes sont vues à côté du camp de réfugiés de Bureij, du côté israélien de la frontière, au centième jour de la guerre, le 14 janvier 2024. Le 14 janvier 2024 marque le centième jour de l'attaque du Hamas contre Israël. Plus de 23 600 Palestiniens et au moins 1 300 Israéliens ont été tués, selon le ministère palestinien de la santé et les Forces de défense israéliennes (FDI), depuis que les militants du Hamas ont lancé une attaque contre Israël depuis la bande de Gaza le 7 octobre, et les opérations israéliennes à Gaza et en Cisjordanie qui ont suivi. EPA/ATEF SAFADI

KEYSTONE