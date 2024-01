Le Hamas veut négocier un «cessez-le-feu complet» avec Israël dans la bande de Gaza en préalable à tout accord, a indiqué lundi à l'AFP un haut responsable du mouvement islamiste palestinien.

Des Palestiniens cherchent des corps et des survivants dans les décombres d'une maison détruite par des frappes aériennes israéliennes à Deir Al Balah, dans la bande de Gaza, le 29 janvier 2024. KEYSTONE

«Nous parlons avant tout d'un cessez-le-feu complet et total et non d'une trêve temporaire», a déclaré Taher al-Nounou, haut responsable du Hamas, après une rencontre à Paris ce week-end entre responsables américains, israéliens, qataris et égyptiens pour faire taire les armes dans le territoire palestinien.

Une fois que les combats auront cessé, «le reste des détails pourra être discuté», y compris la libération de la centaine d'otages israéliens encore détenus à Gaza.

Un cadre pour une trêve et la libération des otages doit être transmis au Hamas, a annoncé à Washington le Premier ministre du Qatar. Mais il n'était pas clair lundi soir si le responsable du Hamas réagissait à ce cadre ou pas.

ATS