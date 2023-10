Des milliers d'Iraniens manifestent vendredi à Téhéran et à Badgad pour afficher leur soutien aux Palestiniens au septième jour d'une guerre sanglante entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, selon un journaliste de AFP.

Des pro-Palestiniens sont aussi descendus dans les rues de la capitale australienne Canberra vendredi. ATS

Des manifestants ont brandi les drapeaux iranien, palestinien et du Hezbollah, scandant des slogans et tenant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «A bas l'Amérique» et «A bas Israël», a constaté un journaliste de l'AFP.

Des rassemblements similaires ont lieu dans d'autres villes du pays, où des drapeaux américains et israéliens ont été brûlés.

Téhéran, qui soutient financièrement et militairement les combattants du Hamas, mouvement qualifié d'organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne, a appelé les pays islamiques et arabes de la région à former un front uni contre Israël.

En Irak aussi

En Irak aussi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Bagdad pour manifester en faveur des Palestiniens. «Non à l'occupation! Non à l'Amérique!», scandaient les manifestants sur la place Tahrir, coeur de la capitale irakienne.

Rassemblés à l'appel du leader chiite Moqtada Sadr «en soutien à Gaza» et contre Israël, ils brandissaient des drapeaux palestiniens et irakiens et un immense drapeau israélien a été disposé sur le sol pour que les protestataires puissent le piétiner, selon un photographe de l'AFP.

