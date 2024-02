Les opposants à un projet d'autoroute dans le sud-ouest de la France attendent samedi un renfort de poids avec la venue de la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Ce malgré l'interdiction de la manifestation.

La présence samedi de l'égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique dans la localité de Saïx dans le département du Tarn, a été confirmée vendredi en début de soirée (archives). KEYSTONE

Evoquée depuis 24 heures, la présence samedi de l'égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique dans la localité de Saïx dans le département du Tarn, a été confirmée vendredi en début de soirée par le collectif No Macadam, qui fait partie des groupes opposés à la construction de cette autoroute devant relier les villes de Toulouse et de Castres.

«Ceci permet d'inscrire pleinement la lutte contre l'A69 au niveau international et national», a souligné le collectif, alors que le mouvement de protestation semblait s'essouffler ces derniers mois et que «95% du déboisement» a été effectué, selon la société Atosca, concessionnaire de l'autoroute. La militante suédoise doit participer aux côtés notamment d'élus écologistes à deux journées de sensibilisation aux enjeux environnementaux samedi et dimanche, avec au programme des ateliers, tables rondes et des concerts.

Elles doivent se dérouler sur une prairie privée, mise à disposition par un agriculteur sympathisant des opposants à l'autoroute, à quelques centaines de mètres d'une zone boisée qui fait l'objet d'un litige concernant une expropriation liée au projet d'autoroute et où des activistes campent sous des tentes ou dans des cabanes dans les arbres.

«Risques de troubles majeurs»

Vendredi, le préfet du Tarn a annoncé avoir pris un arrêté d'interdiction de rassemblement samedi et dimanche à Saïx, invoquant «des risques de troubles majeurs à l'ordre public». Un escadron de gendarmerie est ensuite intervenu à proximité du camp avec du gaz lacrymogène, interpellant au moins deux personnes, selon des journalistes de l'AFP.

Une source policière jointe par l'AFP estime que «100 à 200 personnes» pourraient participer à la mobilisation du weekend. Les organisateurs attendent entre 500 et 1000 personnes, selon des indications fournies avant l'annonce de la venue de Greta Thunberg.

Le gouvernement français est décidé à mener à terme cette portion d'autoroute, qui réduirait d'environ vingt minutes le trajet Castres-Toulouse et doit être mise en service en 2025. Selon ses opposants, ce projet vieux de plusieurs décennies est obsolète, datant d'avant la prise de conscience des changements de comportements rendus nécessaires par le dérèglement climatique.

ATS