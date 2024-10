Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés à distance dimanche dans deux Etats américains très disputés: la vice-présidente démocrate cherchant mobiliser les électorats afro-américain et hispanique et l'ex-président républicain martelant sa prose anti-immigrants.

La vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, a participé à un rassemblement démocrate un rassemblement à Greenville, en Caroline du Nord dimanche. ATS

ATS

A trois semaines du vote du 5 novembre, les sondages sont toujours aussi serrés, mais plusieurs enquêtes révèlent les difficultés de Kamala Harris à faire le plein de voix parmi les électeurs noirs et latino-américains.

Un sondage New York Times/Siena College publié dimanche lui accorde moins de 60% des intentions de vote dans la communauté hispanique – en pleine croissance démographique aux Etats-Unis – ce qui représenterait le niveau le plus bas pour un candidat démocrate depuis 20 ans.

Elle n'est créditée que de 19 points d'avance sur son adversaire républicain au sein de cet électorat stratégique dans plusieurs Etats pivots, notamment du Sud-Ouest, comme l'Arizona ou le Nevada, soit sept de moins que Joe Biden en 2020 et 20 de moins que Hillary Clinton en 2016.

Harris en Caroline du Nord

Dimanche, la vice-présidente de 59 ans avait choisi la Caroline du Nord (sud-est), dans une région à forte population noire américaine de cet Etat remporté pour la dernière fois en 2008 par un démocrate et qui vient d'être sinistrée par l'ouragan Hélène.

Les élections américaines de 2024 L'Amérique élit un nouveau président le 5 novembre. Mais il n'y a pas que le président qui sera élu, il y aura aussi 35 sièges au Sénat, la totalité de la Chambre des représentants ainsi que onze gouverneurs. blue News accompagne la phase chaude du duel pour la Maison Blanche non seulement avec un regard depuis la Suisse, mais aussi avec des reportages en direct des Etats-Unis. Patrick Semansky/AP/dpa

En meeting à Greenville, elle a attaqué son rival en lui reprochant un manque de transparence sur son état de santé et de refuser d'avoir un second débat avec elle.

«Est-ce que son (équipe de campagne) redoute que les gens voient qu'il est trop faible et instable pour diriger l'Amérique?», s'est-elle interrogée.

Pour Mme Harris, «Donald Trump s'intéresse davantage à faire peur aux gens, à provoquer de la crainte, à attiser les problèmes plutôt qu'aider à les régler, ce que font les véritables dirigeants».

Auparavant, dans une église de fidèles afro-américains, elle avait salué «les héros et les anges» révélés par la catastrophe provoquée par l'ouragan Hélène, tout en fustigeant «ceux qui détournent les tragédies et le chagrin des gens vers le ressentiment et la haine» en «propageant la désinformation».

Elle faisait allusion aux allégations de Donald Trump selon lesquelles le gouvernement démocrate aurait abandonné à leur sort les populations des zones majoritairement républicaines de la Caroline du Nord.

En réponse, le président sortant Joe Biden, 81 ans, a annoncé dimanche depuis la Floride, frappée aussi par un autre ouragan, Milton, une aide totale de 600 millions de dollars.

Climat ultra tendu

Son prédécesseur à la Maison Blanche, Donald Trump, 78 ans, était en Arizona, Etat frontalier du Mexique: il a encore donné dans la rhétorique anti-migrants, accusant le gouvernement Biden/Harris d'avoir «importé une armée de migrants illégaux» venus «des cachots du monde entier».

Lors d'un discours d'une heure et demie, il a promis que s'il était élu, il embaucherait 10'000 garde-frontières de plus et augmenterait leurs salaires de 10%.

Et faisant monter encore d'un cran sa rhétorique incendiaire, le tribun populiste a affirmé sur Fox News que «la Garde nationale», voire des «militaires», devraient être appelés contre «l'ennemi de l'intérieur» aux Etats-Unis, contre «de très mauvaises personnes (...) des personnes folles, des tarés d'extrême gauche».

Dans ce climat ultra tendu, les autorités ont annoncé dimanche l'arrestation et la libération sous caution samedi d'un homme pour possession illégale de plusieurs armes, alors qu'il était près d'un meeting de M. Trump en Californie. L'ancien président, qui a été visé par deux tentatives d'assassinat, «n'a pas été en danger», selon la police fédérale FBI.

ATS